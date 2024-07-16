電業法修正案三讀！經濟部：樂見電價審議機制朝向更專業透明前進
立法院今（16）日三讀通過《電業法第四十九條條文修正草案》，電價審議委員會若欲調整電價或費率，從「得」改為「應」邀集學者專家、相關民間團體等召開審議會，而且專家學者及民團代表比例不可少於1/2。對此，經濟部表示，感謝立院支持，也樂見電價審議機制朝向更專業透明方向邁進。
記者魏妤庭／台北報導
今年傳出電價調漲消息時，國民黨立法院黨團提案修法《電業法》第49條，要求未來電價調漲一個月內須送國會審議後實施。有關條文修正案經過多次黨團協商，終於達成共識，共提修正動議。
根據三黨共提的修正動議，中央主管機關辦理電價、收費費率及其他相關事項審議及核定時，由「得」邀集政府機關、學者專家及相關民間團體召開審議會，改為「應」邀集政府機關、學者專家及相關民間團體召開審議會。且審議會學者專家及相關民間團體代表不得少於1/2。
對於電業法三讀通過，經濟部表示，感謝立院支持，也樂見電價審議機制朝更專業透明方向邁進。本次修法要求以公平、公正及公開透明原則審議電價，附帶決議亦規範審議會審議電價時，需考量對民生、物價、產業競爭力及能源使用效率等各面向的影響，以及電價審議會紀錄應於會議結束後兩周內公告並公開發言紀要，以維持公開透明原則，確保電價審議機制發揮正向作用，經濟部將依照母法規範，儘速完成相關子法訂定。