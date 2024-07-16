陸劇「叔系天菜」4男神吸睛！楊志剛自黑靠導演哥惡捧10年才紅
粉絲不只愛美男，也愛「叔系天菜」，愛奇藝國際版擁有眾多40歲以上的演技派天菜駐場，包括《唐朝詭事錄之西行》楊志剛、《三大隊》秦昊、《玫瑰的故事》佟大為、《狂飆》張譯等4位男神，他們以過硬的演技和獨特的魅力，狂吸人氣。
記者林奕如／台北報導
《唐朝詭事錄》在2022年第一季時大受好評，靠口碑獲得了大批死忠探案劇迷支持，今年暑期推出第二季《唐朝詭事錄之西行》。劇中最受觀眾喜愛的45歲演員楊志剛，近期被綜藝節目曝光他的親哥是導演郭靖宇。楊志剛曾透露自己曾想要離開哥哥的保護傘，「曾經無數次的想自己出去單飛，不跟哥哥混了，但經常會失敗，我覺得我很幸福，大樹底下好乘涼，給我一個好哥哥，他大手一揮我去學了舞蹈、然後又一揮、我又進了影視行業。」
而楊志剛也不諱言自己是「靠哥」，當被質疑是靠哥哥惡捧10多年才紅的，他幽默回應「確實如此」，也有業界人士分享，每當導演郭靖宇被黑粉攻擊導戲功夫不夠，他自己都不回應，但當弟弟楊志剛被攻擊演技，他會第一個站出來反駁，可見兄弟的好感情不被酸民影響。
「叔系天菜」的演員還有犯罪懸疑劇《三大隊》、《哈爾濱一九四四》中的秦昊，他在《三大隊》劇中飾演刑警隊長「程兵」，為伸張正義而奔走，在《哈爾濱一九四四》飾演臥底角色迷惑楊冪，為求上相瘦12公斤，今年46歲的他魅力依舊。還有人性犯罪懸疑劇《錯位》中的佟大為，憑藉《玫瑰的故事》中劉亦菲哥哥一角翻紅，熟男魅力也展現在《錯位》裡，演出殺人嫌疑犯小說家與辦案經驗豐富的女刑警馬伊琍燒腦鬥智之爭，兩位實力派演員高超演技，加上劇情燒腦反轉，吸引不少人追劇。
張譯則是在刑偵劇領域獨領風騷，主演了一系列備受矚目的作品，像是《重生》、《重生之門》、《狂飆》等，近期張譯與秦嵐搭配演出刑偵題材劇《沉默的代價》也備受期待。