想跟台灣人分享的事！高雄勞工博物館辦心向東南亞短影音徵件活動
高雄市政府勞工局勞工博物館舉辦心向東南亞～Fun眼新視界短影音徵件活動，邀請年滿18歲在台灣工作、求學及生活的東南亞朋友，以「最想跟台灣人分享的一件事」為主題，用他加祿語、印尼語、越南語及泰語等4種語言，拍攝1分鐘的短影音，於7月31日前填妥活動報名表，並上傳影片，每一語組將選出3件優勝作品，優勝者將可獲得精美禮品，並受邀出席勞工博物館東南亞文化日活動分享影片。
記者黃守作／高雄報導
高雄市政府勞工局局長江健興表示，勞工博物館有鑒於選擇到台灣工作與生活的東南亞朋友日益增多，近年來積極推動博物館友善平權，舉辦東南亞文化日、Jalan-Jalan移路相伴特展等各項活動，並透過外籍工作者KOL(Key Opinion Leader)拍攝影片調查研究及分享、交流。
江健興說，高雄市的外籍工作伙伴已超過7萬人，更有許多新住民及留學生一起在這座城市共同生活，希望透過勞工博物館的東南亞文化日各項活動促進交流，從陌生到熟悉，從瞭解到尊重，經由東南亞朋友交換視角，發現更多有趣的觀點或值得省思改善的面向，讓這片彼此共同付出勞力與心力的土地，因此變得更多友善美好。
江健興指出，此次舉辦心向東南亞～Fun眼新視界短影音徵件活動，希望更多已經融入在台灣各領域的東南亞朋友拍攝「最想跟台灣人分享的一件事」短影音，以擴大台灣與東南亞文化的交流，也藉此收藏東南亞朋友在台灣勞動、求學與生活的影音史料。
江健興並指出，勞工博物館為了方便東南亞朋友參加活動，乃設計了較多人使用的他加祿語、印尼語、越南語及泰語等4種語言的活動報名表連結，以在台灣生活最喜歡的美食、假日休閒娛樂、工作之餘擅長或斜槓的才藝、母國與台灣文化差異、日常生活習慣，或在台灣發生的奇聞趣事等各式主題，創意發想拍攝製作成1分鐘的短影音上傳參加徵件活動，並將以這4種語言分組，由知名的東南亞網紅擔任評審分組進行評選，評選標準包括，拍攝創意、影片製作順暢度、創作者表達與綜合形象來進行評分，每組語系報名上限數為15組，額滿為止。