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富士山「連傳山難」已5死！仍見輕裝登山客　雨天也要爬原因曝

▲日本富士山登山道才開放不到半個月，就傳出多起登山客死亡事件。圖為日本靜岡平夢陽台看到的富士山。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本富士山登山道才開放不到半個月，就傳出多起登山客死亡事件。圖為日本靜岡平夢陽台看到的富士山。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本富士山位於山梨縣及靜岡縣的登山道於本月1日、10日開放登山步道，儘管位於山梨縣的吉田路線從今年開始收取「入山費」，但仍有不少登山客趨之若鶩前往攻頂。不過登山季節才開始不到半個月，就已發生多起登山客死亡事件。

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綜合日媒報導，富士山位於靜岡縣一側的登山道於本月10日開放，沒想到才不到24小時，就傳出了4起山難事故，並有3人死亡。在14日時，又傳出，有一名男子死亡、倒臥在登山道上，4天之內就傳出了4人死亡案例。

此外，在山梨縣一側的登山道，也在8日時傳出，吉田路線有一名中國籍男性死亡。也就是說，在今年夏天的登山季節，已傳出5人死亡的消息。

靜岡縣警方在社群媒體上發出緊急警告，呼籲登山者務必在出發前查看天氣預報，避免在惡劣天氣下冒險登山。警方特別提到，今年登山季節的死亡人數已超過過去5年同期的平均水準。

該篇貼文還附上了救援隊人員接到救助請求，在暴風雨當中出動影片，只見救援隊人員在風雨中難以前進，並大喊「無法前進」。該影片的觀看次數已經超過1000萬。

靜岡縣知事鈴木康友也曾在例行記者會上呼籲，山友不要在天候惡劣時勉強登山，也不要嘗試想短時間通宵攻頂的「彈丸登山」。

靜岡縣的富士宮登山步道是靜岡側三條登山步道中最短的一條，特徵是坡度較陡，難度較高。不過，仍有許多輕裝的登山客引人矚目。尤其是來自其他國家的登山客，有些人來自寒冷氣候的國家，對於富士山的氣候不夠重視。

日媒捕捉到一名登山客，穿著牛仔褲、皮鞋準備登山。該名登山客表示，自己住的地方是在美洲西部的洛磯山脈，對於登山一事已經相當習慣。但當時的天候不佳，該名登山客僅表示，「沒問題，因為以前曾摔下瀑布過」。

一名在富士山山頂神社工作的植田小姐表示，今年的山小屋已經被訂滿了，很難改預約其他日期，所以有不少人就會想說「即使下雨也要爬富士山」。


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