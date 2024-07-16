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79歲「五福星」犀牛皮現蹤台灣！轉行《蝴蝶大廈》當管理員

▲79歲港星馮淬帆（右）因演出「五福星」犀牛皮廣為人知，罕見再演電影《鬼們之蝴蝶大廈》化身管理員，成為一大亮點。（圖／松露文化創意有限公司）
▲79歲港星馮淬帆（右）因演出「五福星」犀牛皮廣為人知，罕見再演電影《鬼們之蝴蝶大廈》化身管理員，成為一大亮點。（圖／松露文化創意有限公司）

記者黃雅琪／綜合報導

電影《鬼們之蝴蝶大廈》今（16）日釋出預告片，金獎視后尹馨化身躲避家暴男的單親媽媽，與女兒入住恐怖大廈，遇上一連串靈異事件！演出「五福星」犀牛皮廣為人知的79歲港星馮淬帆，扮管理員警告她們，難得拍戲成為一大亮點。

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吳明憲監製、錢人豪執導恐怖片《鬼們之蝴蝶大廈》集結尹馨、曹佑寧、資深港星馮淬帆、好萊塢女星白靈、白潤音，以及蔡振南、莊凱勛、安心亞、曾莞婷等堅強卡司。

▲ 尹馨（左）自認很有鬼樣，很期待演恐怖片《鬼們之蝴蝶大廈》。（圖／松露文化創意有限公司）
▲ 尹馨（左）自認很有鬼樣，很期待演恐怖片《鬼們之蝴蝶大廈》。（圖／松露文化創意有限公司）
電影《鬼們之蝴蝶大廈》描述：陳薇與女兒雅雅入住詭異的蝴蝶大廈後，發生一連串無法解釋的現象，正值鬼門開時，蝴蝶大廈內意外頻傳，甚至發生許多靈異事件，但老住戶們似乎已經習以為常，以及神祕的613號房似乎也暗藏著不可告人的祕密，令人不寒而慄！

尹馨在片中飾演為躲避家暴丈夫（莊凱勛 飾）帶著女兒雅雅（林采潔 飾）入住蝴蝶大廈的陳薇。尹馨表示，從小身邊的朋友都認為她的眼睛很大、很銳利，很適合演鬼片，沒想到出道多年都沒有人找她演「鬼」，這是尹馨第一次接到恐怖片的邀約，她笑說：「我覺得我很適合演厲鬼耶！」希望下次有機會可以嘗試。

由曹佑寧飾演的代班管理員小梁與尹馨一同發現屋內壁紙的背後，竟然有一大幅畫著蝴蝶符號的圖像，曹佑寧說：「如果現實生活中我在住處看到壁紙後面有這種符號，我真的會嚇死。」尹馨則透露，拍攝時其實氣氛很凝重，導演求好心切，為了拍這個撕壁紙的畫面，拍了非常多次。《鬼們之蝴蝶大廈》11月1日全台上映。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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