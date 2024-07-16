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瓊斯盃／曾和游艾喆交手過　黑川虎徹期待在B聯盟再次和他對決

▲已經在B.LEAGUE效力的黑川虎徹表示期待未來在BLG聯盟和游艾喆交手，兩人過去在大學時期就有在比賽中對位過。（圖／中華籃協提供）
▲已經在B.LEAGUE效力的黑川虎徹表示期待未來在BLG聯盟和游艾喆交手，兩人過去在大學時期就有在比賽中對位過。（圖／中華籃協提供）

記者黃建霖/新北報導

日本隊這次在威廉瓊斯盃以78：74擊敗阿聯拿下第3勝，他們這次派出以大學球員為主體的陣容來參加這一次，這些球員都很有潛力，可以預見未來會是他們成人隊的主力。其中已經在B.LEAGUE打球的控衛黑川虎徹表示，自己很期待未來在BLG聯盟能和游艾喆交手。

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與賀博髮型像？Harper：他學我

日本隊這一場比賽打得辛苦，直到末節才終於甩開阿聯，總教練網野友雄賽後受訪時表示，今天開賽比較艱難，好不容易找到節奏，卻又被對方打出高潮，特別是讓對方22號Demarco Dickerson打得很活躍，能贏下比賽得多虧球員能堅持到最後。

▲對於外界討論自己髮型和中華藍隊的賀丹、賀博很像，Harper笑說這是自己天生的髮型，還開玩笑回道，「可能是賀博憧憬我，所以才同樣用這樣的髮型吧。」（圖／中華籃協提供）
▲對於外界討論自己髮型和中華藍隊的賀丹、賀博很像，Harper笑說這是自己天生的髮型，還開玩笑回道，「可能是賀博憧憬我，所以才同樣用這樣的髮型吧。」（圖／中華籃協提供）
而日本隊陣中混血球員John Lawrence Harper Jr.賽後則是自覺有所不足，他檢討說：「我擅長的是防守，但今天卻沒辦法很好的守住22號，這方面需要在之後的比賽去修正。」

對於外界討論自己髮型和中華藍隊的賀丹、賀博很像，Harper笑說這是自己天生的髮型，還開玩笑回道，「可能是賀博憧憬我，所以才同樣用這樣的髮型吧。」

黑川虎徹期待對決游艾喆

今天攻下13分7助攻7籃板的日本主控黑川虎徹，年紀不大卻已經有在B聯盟出戰的機會，今年夏天有許多台灣選手旅日，其中的游艾喆過去和他在大學時期有對位過，「當時他所屬的政治大學和我的東海大學交手過，在之後能夠和這些台灣選手交手，真的感到非常期待。」

黑川虎徹也說，現在不只台灣球員，也有很多其他不同國家的球員來B.LEAGUE打球，他認為這是自家聯盟越來越受到國際肯定的證明，有期待和這些球員交手。

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