金融科技5箭齊發！彭金隆鼓勵打團體戰　將開放虛擬資產保管業務

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二、鼓勵團體合作，將開放銀行、證券、保險可以將專利授權給其他金融機構，鼓勵金融業成立金融科技聯盟或成立創新基金，金融業發展創新不再是單打獨鬥。
三、探索金融科技發展機會助金融轉型，推動實體世界資產代幣化，同時虛擬資產平台明年6月前會提送專法報行政院審查，彭金隆更表示，會開放金融業開始辦理虛擬資產的保管業務，希望未來金融業，特別是銀行能夠開始涉入到虛擬資產的發展，可以先從保管業務開始，有機會協助剛興起的虛擬資產業者規範化，透過銀行更高的內控及法遵標準，提供更安全的資產保管，進一步提升雙方的技術及能力。
四、支持純網銀金融發展，發揮鯰魚效應，放寬純網銀業務與線下活動限制，並將重啟數位保險公司（純網保）申請。彭金隆說，透過制度開放也希望導引進入新的思維，像是純網保應以數位保險公司來稱呼，申請條件會進行調整，過去因為誘因不夠、限制太多，業務範圍限制會有更大鬆綁，過去純網保不可承作有儲蓄性質的商品，可能會放寬誘因，會在今年底前提出新規劃方案。
第五，全方位引領金融科技發展，將增設「金融市場發展與創新處」，完善資料共享機制，優化並簡化金融數位身分證，將更全面引領科技發展路徑。