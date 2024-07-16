林襄制服熱舞挨轟：宅男扮女裝？本人火大回擊1句話！粉絲傻了
味全龍啦啦隊女神李多慧日前在社群平台上上傳1段短片，內容是她和成員籃籃、林襄穿上學生制服熱舞的畫面，在網路上引發熱議，影片雖然只有短短10秒，但仍有不少粉絲為此大讚：「這是什麼爛片啊！害我浪費了兩個小時！」不過也有部分酸民火力全開，砲轟林襄「宅男扮女裝」。對此，林襄也不甘示弱，在社群平台上發出限時動態反擊：「真的不用！」
記者施以慧／綜合報導
根據李多慧15日在IG上發出的影片，可以看到她和林襄、籃籃3人在遊樂園換上學生制服，並同台熱舞，青春洋溢的氣息滿滿，吸引超過13萬人按讚，不過人氣極高的林襄卻慘遭酸民砲火猛攻，指出林襄黑框眼鏡、搭配髮夾的裝扮，像「宅男扮女裝」。對此林襄也在IG上做出回應，透露自己不會受到任何影響，請粉絲不用擔心。
林襄發出限時動態，針對有酸民對她開砲一事回應，開頭她和成員霖霖正在走路，林襄邊走邊笑說她在上午觀看跳舞影片的留言時，意外發現自己遭到不少酸民嘲諷，不僅有網友批評她跳得很難看，甚至還有酸民直言她是「宅男扮女裝」。
林襄無奈表示她自認在影片中跳得「尚可」，旁邊的霖霖也給出餿主意，表示林襄可以找出最有創意的酸民，並替該酸民頒發「最佳網路酸民獎」，林襄對此則笑說，她覺得應該頒布「最佳創意留言獎」，並樂觀地向酸民喊話：「謝謝你們給了我一些生活小娛樂，你們是傷害不了我的，因為我看得很開心！」