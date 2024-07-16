史上第一人！55歲「射擊媽媽」Salukvadze連續10屆再度征戰奧運
2024法國巴黎奧運即將在7月26日開幕，每四年一次的奧運，都要經過層層關卡，才能獲得奧運門票，55歲的喬治亞共和國射擊女將Nino Salukvadze今年已經連續10次站上奧運殿堂，追平加拿大馬術選手Ian Millar單人最多參賽紀錄，也成為了史上唯一連續10屆站上奧運殿堂的運動員。過去奧運參賽次數最多紀錄由加拿大馬術選手Ian Millar所保持，他在1972年慕尼黑奧運首次參賽，1980年為了抵制奧運未參與，也因此中斷了連續出賽的紀錄，2012年倫敦奧運，成為他生涯中的最後一戰。Nino Salukvadze的奧運生涯總共收穫金、銀、銅牌各1枚，國際賽則共11金7銀6銅，Nino Salukvadze也在去年歐運會成功搶下2024巴黎奧運的資格，雖然這次兒子並沒有獲得參賽資格，但她將繼續出戰，也在該年創下新紀錄，成為史上首位連10屆出戰奧運的運動員。
實習記者曹菀薰/綜合報導
19歲開始參加奧運 連續10屆破紀錄
Nino Salukvadze19歲時首次登上1998年漢城奧運殿堂，第一年就拿下女子25公尺手槍金牌、10公尺空氣手槍銀牌，2008年的北京奧運取得10公尺空氣手槍銅牌，在2016的里約奧運和兒子Tsotne Machavariani一同出賽，雖然無緣獲得獎牌，但是兩人留下新紀錄，成為歷史上首對參與同屆奧運的母子，2008年北京奧運拿到10公尺空氣手槍銅牌，也在該年成為史上首位參與9屆奧運的女運動員。
Nino Salukvadze的奧運生涯總共收穫金、銀、銅牌各1枚，國際賽則共11金7銀6銅，Nino Salukvadze也在去年歐運會成功搶下2024巴黎奧運的資格，雖然這次兒子並沒有獲得參賽資格，但她將繼續出戰，也在該年創下新紀錄，成為史上首位連10屆出戰奧運的運動員。
中華隊也有持續在戰場上征戰的老將，43歲的林怡君也是生涯第5度站上奧運舞台，她七度參加亞運，是奧運五朝元老，還有莊智淵，被稱為「桌球教父」的他，連續第六度叩關奧運，也是台灣桌球界傳奇。