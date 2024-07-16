2024鬼門提前開！「4生肖」慎防卡到陰　出遊盡量避開這些地方

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生肖老鼠、蛇：
因為老鼠與蛇都算是夜行性動物，只有晚上才會出來活動覓食，都比較喜歡陰暗潮濕的地方。
這樣的習性自然較容易吸收到夜間的穢氣而被煞到卡到，加上老鼠與蛇喜愛洞穴與濕地，因此天生就帶陰，這兩個生肖鬼月要當心一些海邊、河邊、山上盡量不要前往。
生肖猴：
因為猴子居住的地方大都是樹林茂盛處，在風水學上樹林茂盛的地方本來就是陰氣比較重的地方，因此猴子鬼月容易生病感冒，身體不適，務必避開較茂密的樹林與榕樹。
生肖豬：
因為豬所處的地方都較汙穢髒亂，所以以前我們形容人環境髒亂，都會說你是住在豬圈喔!這樣穢氣與煞氣當然比較重鬼月容易招陰，因此屬豬的朋友避開去環境髒亂之地，或者舞廳，也要保持住家環境整潔。
除了即將面臨的鬼月之外，小孟老師也提到，其實從即刻起，已有4種生肖的朋友正享受著好運時光：
TOP4：屬龍
屬龍邏輯強，善分析，常常是和平的協調者。在7月想法上會想要開拓新局面，同時也有創新的精神，另一個條件也是因為自己相當努力有上進心、以及強烈的進取心，所以在工作上會有貴人相助及提攜，天助也自助。因此屬龍的人事業及財運都雙雙提升，其中還有偏財運。
TOP3：屬雞
7月是你的偏財運，會有意想不到的好事發生。例如只是單純去餐廳吃飯，湊巧遇到店內舉辦的活動，因而得到不錯的獎項。或是隨手買刮刮樂或兌統一發票，很容易出現中獎的狀況。小孟老師提醒，多做善事累積福報，好運便能伴你更久。
TOP2：屬馬
7月你的偏財運，會因為貴人相助而有額外財富。例如你的工作由業績決定獎金，未達目標只能領少少底薪。生意不好時先別氣餒，會出現如雪中送炭般的客人，幫助業績和介紹朋友來光顧。小孟老師建議與人相處務必真誠。
TOP1：屬猴
屬猴的人在7月職場上的成績越來越穩定；在財運方面，雖然總是會想買東買西，但偶爾你們還是會儲蓄，你會發現之前偶爾省下來的小錢，累積起一筆不小的數字，讓你們心裡很踏實，也願意更節省花費。此外你會有很多出遊的機會，相信你們也能選擇到最有CP值的旅程，守財運很強。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。