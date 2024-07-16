2024巴黎奧運吉祥物大公開！原來Phryges是一頂帽子?還有兩種版本

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發布會上，巴黎2024奧組委主席Tony Estanguet表示：「我們選擇了創意造型而非動物造型。選擇弗里吉帽是因為它是法國的重要標誌，對於法國人而言，它是人人熟知的物品，是自由的象徵，將會在全世界範圍內成為吉祥物的代表。殘奧會吉祥物身上有可見的殘疾，這一設計釋放了推廣包容的強烈信號。」
弗里吉 Phryges其實是一頂法國象徵自由的「弗里吉亞帽」又稱「自由之帽」，弗里吉亞帽是革命、法蘭西共和國和自由的象徵，在法國國家偶像瑪麗安身上可以看到它的身影，全國各地市政廳的半身像和郵票上都描繪了弗里吉亞帽，並且也被納入了法國國家課程中。在古羅馬時期開始有「奴隸獲釋放變回自由人」及「結束獨裁」的含義，籌委會認為「自由」與法國和共和的精神十分契合。
將帽子長出雙腿以及大大的眼睛化身為吉祥物，眼睛旁的緞帶配色則是法國國旗藍白紅的配色，胸前鑲上金色2024巴黎奧運會徽，奧運和殘奧的吉祥物雖然在整體風格上相似，但在顯著特徵上卻有差異，殘奧的弗里吉右腳為義肢跑刀，代表著殘奧運動員，籌委會希望藉此來推動所有人皆可「共容」的訊息。它們不僅具象化了奧林匹克精神，更傳達著奧運的核心價值，同時宣揚主辦城市的歷史和文化，為活動注入豐富的節慶氛圍。
擁有著不同性格的兩隻吉祥物
巴黎奧運版Phryges
Phryges總是深思熟慮且精明的戰略家 ，擁有精於計算的數學頭腦，只有在仔細權衡所有利弊後才開始冒險，就像奧運會運動員一樣，她知道測量所有各種參數以實現目標的重要性。天真、率直，擁有熱情和活力頭腦敏銳的Phryge性格謙虛，喜歡隱藏自己的情緒。
巴黎殘奧版Phryges
可以認出這位穿戴義肢跑刀的Phryges嗎？有了這個，她就能跑得快如閃電。Phryges的目標就是開拓一條道路，有人可能會說她無所畏懼，她討厭無聊，喜歡嘗試新事物。無論哪項運動，無論是團隊還是個人，她總是充滿活力，巴黎殘奧版Phryges以完美支持者的心態，熱愛推廣體育價值觀、慶祝運動員們出現在所有賽場和所有奧運會場館，並舉辦派對慶祝勝利或克服失敗。
奧運吉祥物何時成為正式傳統？
將奧運吉祥物正式納入奧運會傳統要歸功於1972年的慕尼黑夏季奧運會。華迪(Waldi)是夏季奧運首隻吉祥物，這可愛的德國小獵腸狗，性格靈活、忍耐和堅韌，也是運動員性格的表徵。其頭尾對稱地塗著淺藍、深藍、深綠、嫩綠、黃，以此象徵大地和天空的色彩，這種暖色調還表達了一種熱鬧和諧的氣氛，表現奧運的和諧。自瓦爾迪出現後，每一屆的奧運吉祥物均成為奧運會形象的主要元素。
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