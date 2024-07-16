網紅瑀熙「到處騙吃騙喝」！要求廠商再送公關品 本人現身回應了
在YouTube上擁有67萬訂閱數的網紅「瑀熙」，不僅在YouTuber圈非常火紅，平時也喜歡在IG上與粉絲分享日常，今（16）日，瑀熙上傳了1段影片，透露當網紅真的有不少好處，坦言自己日前收到廠商贈送她先前說過想吃的蛋黃酥，讓她相當驚喜，瑀熙還在影片中幽默喊話廠商，表示可以贈送更多品項，最後甚至笑稱自己總是到處「騙吃騙喝」！
記者施以慧／綜合報導
瑀熙在IG上貼出以「做網紅真的有很多好處」為題的影片，指出自己前幾天曾透露自己很想吃蛋黃酥，婆婆就要求老公去買的故事，沒想到事後自己真的收到廠商贈送的蛋黃酥，而該廠商還發出私訊表示：「很開心瑀熙喜歡我們家的蛋黃酥，婆婆的疼愛真的很讓人羨慕，看到您喜愛，我們一定要讓孕媽咪吃得開心。」讓瑀熙非常開心。
瑀熙事後也坦言：「我真的是爽到不行！自己喜歡吃的東西被廠商看見，然後又願意再寄給我。」甚至還表示自己其他品項還沒吃過，希望廠商能再贈送給她：「如果你們願意寄給我，我當然是很歡迎的。」最後瑀熙也幽默喊話，表示：「網紅福利多多，到處騙吃騙喝。」
事實上，瑀熙在網紅圈內一直都坐擁超高人氣，也因為她擁有亮眼的外型，以及傲人的身材，讓她在IG擁有超過110萬個粉絲。另外，瑀熙還在今年對外宣布「死會」，和圈外男友結婚，還驚喜曝光自己已經懷有身孕，讓一票粉絲哀嘆：「沒機會了！」如今即將成為人母，沒想到依舊受到各界歡迎。