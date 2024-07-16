孫安佐喊去烏克蘭打仗！狄鶯7字回覆曝 網友嗨翻：他會領域展開
藝人狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐，這幾個月來話題不斷，日前還因為喜愛槍砲彈藥，而在信義區亮槍被捕。今（16）日更開直播，宣布要募資70萬元，前往烏克蘭打仗，讓外界議論紛紛。而母親狄鶯對此則無奈回應：「你們自己問他吧。」不過網友們倒是樂開懷，笑稱：「他會『領域展開』！」
記者施以慧／綜合報導
孫安佐平時的興趣愛好就是研究槍砲，過去還曾在YouTube上貼出不少相關影片，而他這次在IG上宣布自己即將參與烏俄戰爭：「我會開1個網站，到時候大家都可以匯錢。」並希望廣大網友替他集資70萬台幣，而他也透露自己前往烏克蘭的原因，就是因為先前有網友詢問他為何不從軍，讓他因此萌生打仗的想法，並表示要「組隊幹大事」。
對此，孫安佐的母親狄鶯則向媒體表示：「你們自己問他吧。」聽得出對於兒子的行為感到相當無奈，已經不知道該說什麼；但網友們倒是集體炸鍋，在各大論壇瘋狂討論此事，甚至還有人笑稱：「拜託！他會『領域展開』，普丁（俄羅斯總統）都要嚇尿了！」
事實上，孫安佐時常在媒體面前比出的手勢，正是日本動漫《咒術迴戰》裡的某種術式，在該動漫中，只要角色使用這種術式，就能形成結界，讓被命中的敵方無法逃離。而孫安佐因為酷愛動漫，過去還曾和網紅孫生拍片，並與粉絲分享自己喜歡的動畫，所以才會常常比出這類的手勢，疑似是在致敬該動漫，沒想到意外被網友吐槽，也讓他未來將前往烏克蘭戰場一事，更加掀起話題。