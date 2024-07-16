張育成敲中職首轟奪MVP！陳金鋒爆氣抗議成插曲　富邦9：3退兄弟

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首局下，張育成第一打席面對魏碩成，擊出游擊方向滾地球出局，3局下第二打席再次對決魏碩成，敲出左外野平飛安打，該局富邦悍將攻下2分，加上豊暐在2局下的高飛犧牲打貢獻1分打點，富邦以3：0領先兄弟。
4局下，張育成面對兄弟投手蔡齊哲，一棒掃出左外野大牆，中職首轟出爐，該局富邦灌進4分大局，以7：0大幅領先兄弟。
此戰富邦洋投羅戈有效壓制兄弟打線，目前5局投完，雖然出現3次四壞保送，且2次暴投，但僅被擊出1支安打，投出6次三振，讓兄弟無法越雷池一步。
不過6局上羅戈遭遇亂流，王威晨、陳俊秀接連安打，加上對曾頌恩丟出觸身球，形成滿壘危機，接著許基宏擊出安打帶有2分打點，羅戈在補位時採到球棒扭傷腳踝，由歐書誠緊急登板接替成功止血，化解兄弟攻勢。
陳金鋒爆氣衝進場抗議 引發兩隊板凳清空
6局下出現大場面，兄弟投手陳柏均對戴培峰連丟3顆近身球，且非常接近頭部，此舉惹怒總教練陳金鋒，衝進場內朝著兄弟休息區怒吼抗議，隨後兩隊板凳清空，連張育成都衝進場內，但最後沒釀成更大的衝突，該局富邦靠著孔念恩三壘安打貢獻1分，以及李宗賢安打再添2分。
7局上岳東華轟出陽春砲，打回兄弟第3分，但富邦靠著前4局建立的領先優勢，終場富邦悍將就以6分之差拿下勝利，拿下團隊2連勝。