吳奇隆發福崩壞變成龍！粉絲直擊本人秒打臉 驚呼「凍齡男神」
現年53歲的台灣男星吳奇隆，過去從偶像團體「小虎隊」出道，憑藉著帥氣的臉蛋有吸引許多粉絲關注，還因會唱歌、跳舞，更在90年代紅遍全台灣，最後在2015年與女藝人劉詩詩因拍戲結緣，最終步入婚姻，兩人育有1子。但近期吳奇隆卻頻頻登上熱搜，原因是有網友在網路上發出了吳奇隆出席公開活動的照片，被粉絲吐槽發福嚴重，已與過去他男神的形象天差地遠，不過今（16）日，卻有粉絲跳出來為偶像反擊，指出日前有在街上直擊吳奇隆本人，凍齡顏值讓全網傻了。
記者施以慧／綜合報導
吳奇隆日前出席活動，被網友拍下無修圖的照片在網路上流傳，只見吳奇隆不僅素顏，甚至還帶著黑框眼鏡，對比過去的身材腫了一大圈，臉部有些微浮腫，讓粉絲嚇喊：「怎麼變成『龍』了！」許多網友也驚呼：「哥怎變這樣」、「確定是吳奇隆嗎」、「我還以為是成龍。」
不過吳奇隆日前前往澳門拍攝節目，被不少粉絲直擊他的真面目，只見他一身休閒穿搭，看起來活力滿滿，皮膚更是保養得相當得宜，有粉絲將當時照片發上網路，誇讚吳奇隆的狀態極佳，不僅絲毫沒有發福跡象，臉蛋更是完全看不出來已經53歲，瞬間打臉嘲笑他變成龍的網友。