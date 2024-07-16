全球最罕見鯨魚被沖上海灘！活著時從未被目擊 科學家全面忙碌中
一頭全世界最罕見的鯨魚，鏟齒中喙鯨（spade-toothed whale）的屍體近日被發現沖上紐西蘭海灘，這可能會是科學家揭開牠神秘面紗的絕佳機會，鏟齒中喙鯨是現代最鮮為人知的大型哺乳動物之一，從未有人目擊過活著的鏟齒中喙鯨，而自1874年以來，也只有6具鏟齒中喙鯨的屍體曾被人們發現。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，這頭鏟齒中喙鯨屍體於7月4日被發現出現在奧塔戈省的一處河口，很快就有專家懷疑眼前的正是極度罕見的鏟齒中喙鯨，於是整個事情瞬間忙碌起來，因為必須立即將屍體妥善保存以進行後續的解剖。
目前專家已經判定這具屍體確實是鏟齒中喙鯨，不過最後結果還是需要等待DNA鑑定，以確保毫無錯誤，尤其若真是鏟齒中喙鯨，這有望成為生物學的一大突破，這將是人類首次有機會解剖鏟齒中喙鯨，將大大增進對於這罕見動物的了解。
由於極度罕見，人們對鏟齒中喙鯨知之甚少，過去從未有人目擊過活著的鏟齒中喙鯨，而自1874年人們首次發現鏟齒中喙鯨以來，總共也只有6個樣本紀錄在案，且之前的樣本都因為屍體被發現時已經過了太久，無法進行解剖。
若最終DNA鑑定確認屍體是鏟齒中喙鯨無誤，且又保存良好足以進行解剖，專家表示，透過解剖將能了解鏟齒中喙鯨的主要食物來源為何，研究牠的胃部結構和腸道細節，對於鏟齒中喙鯨的生活方式，平常活動水域都能擁有更詳細的認識，也能進一步釐清如此罕見的鏟齒中喙鯨，是否正遭受某種攸關存亡的威脅。