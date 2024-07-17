巴黎奧運／台灣頂尖運動員出征在即！吳佳穎瞄準隊史首面奧運獎牌

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射擊選手吳佳穎，每次扣下扳機，都是比賽中致勝的關鍵。吳佳穎將射擊與生活定調為與「自己」的競賽，「專注」與「自我肯定」使她能在每次的低潮中尋找突破口，並以更穩定的心態面對挑戰。
吳佳穎表示：「面臨低潮當下你會覺得很無力，我會先允許自己低落一陣子，睡一覺就把它忘掉，告訴自己不能一直糾結在這樣的情緒與感受當中，『關關難過關關過』」無論外界的期待如何，以更穩定的心態應對每一道難關，支持自己內心的聲音，YOU GOT THIS！成為佳穎選擇相信、堅持不懈的動力來源。
湯智鈞、雷千瑩穩定射出每一箭
射箭代表隊男女選手—湯智鈞、雷千瑩，以其穩定的表現，在國際賽事中留下了深刻的印象。每一次站在賽場上，湯智鈞都把挑戰視為全新的開始，堅毅的態度讓他能穩定面對壓力和低潮，通過對運動的熱愛來突破自己的極限。
湯智鈞表示：「不管是第幾次挑戰世界舞台，我都會把它當成第一次，也是最後一場比賽來比，我會不斷跟自己對話，要相信自己、相信隊友、相信教練。」鼓勵自身的方式為不斷告訴自己「YOU GOT THIS！」來保持積極的態度，並以樂觀的心態迎接每一場賽事的挑戰。
而對雷千瑩來說「射箭即是生活」，在多年的比賽歷練中，持續轉換心態對於運動至關重要。她學會了如何將來自各方的壓力轉化為自我激勵的力量，這使得她不僅追求更卓越的專業表現，也在內心深處變得更加強大，「把每一場比賽都當最後一場比，抱持挑戰的心態，期待把好成績帶回國。」雷千瑩認為比賽結果的重要性不及享受過程和尋找內在的成長與滿足，享受到運動中的每一個瞬間，並從中汲取力量。
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