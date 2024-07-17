必看！巴黎奧運超特別！五大特色場館一次看、開幕式在塞納河

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這次是奧運首次在戶外舉辦開幕式，並且辦在浪漫的泉源「塞納河」，屆時將有400艘船隻，載著各個國家代表隊選手及國旗船隻，從奧斯特里茨橋（Pont d'Austerlitz）沿著約6公里長航線，駛向耶拿橋（Pont d'Iéna），因為在戶外舉辦，所以可以容納的觀眾人數比以往多了十倍，預估現場將有六十萬名觀眾。
主場館：法蘭斯體育館（七人制橄欖球、田徑）
有著浪漫之都稱號的巴黎，打破傳統磚紅、藍色跑道，將跑道換成夢幻的薰衣草紫，正好呼應本屆奧運的主題色。依照跑道的功能分為不同色調的紫色，較淺紫色為賽道，進行田徑、跳躍和投擲比賽；較深紫色舉行技術賽事；跑道線和跑道外沿用灰色填充，並由曾在短跑和跳遠比賽中獲得九金一銀的美國名將 Carl Lewis 為該跑道的竣工揭幕起跑。
📌距奧運和殘奧村距離：2公里
凡爾賽宮（現代五項、馬術）
歷史悠久的凡爾賽宮是世界著名的宮殿，由太陽王路易十四所建的凡爾賽宮，是法國首個被聯合國教科文組織列為世界文化遺產的地點。是法國的象徵之一。為了本次奧運，凡爾賽宮的宮殿花園中央搭起臨時運動場與看台，將舉辦包含馬場馬術、障礙賽等馬術項目，參賽者將在佔地800公頃的凡爾賽宮花園中馳騁，其中最具代表性的場地便是位於大運河西側、星形設計的「皇家星形廣場」（Étoile Royale）。
📌距奧運和殘奧村距離：35公里
巴黎大皇宮（擊劍、跆拳道）
巴黎大皇宮魚1900年為巴黎世博會而建，採用了當時最先進的建築技術，以宏偉的中殿和典雅的玻璃穹頂雃文明。為提供巴黎奧運賽場使用，將明年才對外開放的巴黎大皇宮，提前於今年「奧運期間」啟動，成為巴黎奧運的擊劍、跆拳道等比賽場地使用，2024 年奧運會結束後，巴黎大皇宮將再次閉館修繕，一直到 2025 年才會重新開放，成為體育及文化場域。
📌距奧運和殘奧村距離：5公里
協和廣場（三人籃球、滑板、自由式小輪車、霹靂舞）
於1772年完工、1830年命名的協和廣場，是位於巴黎塞納河右岸的著名地標，整體面積約8.3萬平方公尺，在申辦階段開始，巴黎奧組委就提出將城市運動融入自然風景的理念，將協和廣場改造為城市運動公園，在今年巴黎奧運，協和廣場上將搭設3對3籃球、滑板、霹靂舞等3種運動的比賽場地。也可以在協和廣場上，看到台灣唯一霹靂舞國手孫振，登上奧運殿堂。
📌距奧運和殘奧村距離：5公里
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