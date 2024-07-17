啦啦隊女神南珉貞自爆「我離婚了」！瞞粉絲已婚 淚揭背後原因
富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的韓籍啦啦隊南珉貞，今年宣布來台發展並加入富邦啦啦隊，她因外型與女星朴敏英有幾分相似，被粉絲封為「棒球場的朴敏英。」昨（16）日南珉貞在自己的YouTube哽咽承認自己過去有過一段婚姻，但現在已經離婚了。
記者薛羽彤／綜合報導
南珉貞昨日在YouTube更新影片，她談到來台灣後受到粉絲喜愛，曾經有位球迷對她說：「即使妳結婚了，我還是會為妳加油，還是會一直喜歡妳」，她當下感動落淚，卻也深感愧疚，覺得自己好像欺騙大家。
因為粉絲的熱情打動了她，南珉貞在影片中表示，自己也很苦惱該在什麼場合說出已經結婚的事實，也被許多網友質疑她刻意隱藏已婚的身分。如今南珉貞終於找到時機說出來，她也表示自己會有所顧慮，是因為她覺得作為啦啦隊應該是給大家歡樂和正能量的，就怕大家知道後不開心。
南珉貞表示「我結過婚這是事實，可是，現在呢？現在我自己生活得很開心，現在我和家裡的狗狗，還有妹妹住在一起。」最後她勇敢在鏡頭前用中文說出「我離婚了！」希望能藉此解決外界之前對她的誤會。粉絲也在底下留言為她鼓勵，「珉貞不要哭！不管結婚跟離婚，生活過得開心最重要」、「會在意妳是否有過婚姻的人，根本就稱不上是粉絲，別去在意別人的眼光做自己就好」、「流著淚說出我離婚了真的好令人心疼啊」、「有公開坦承的講出來，一定要給讚。」