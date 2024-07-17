大谷翔平與愛妻田中真美子走明星賽紅毯！「愛犬」竟在西裝外套內
大谷翔平與愛妻走紅毯！2024年美國職棒大聯盟明星賽今（17）日正式登場，洛杉磯道奇日籍二刀流好手大谷翔平今賽前與愛妻田中真美子手牽手走紅毯大道，大谷身穿棕色的西裝，真美子則是身穿白色的無袖連身裙，讓日本網友直呼很美。而大谷翔平也很有「巧思」把愛犬「彈額頭」Decopin的照片，穿在西裝外套內部，讓不少球迷直呼好可愛，而田中真美子也以最美的姿態出場，大谷翔平表示：「我期待今天的比賽，我會專注每個打席，做好準備，展現自己最佳狀態。」
記者吳政紘/綜合報導
大谷首度跟愛妻走紅毯 氣氛永遠很好
這是大谷翔平連續4年參加明星賽，他受訪表示，很感謝能入選明星賽，無論來多少次，氣氛都很好。
被問到西裝的搭配，大谷透過翻譯Will Ireton表示，「我是根據自己的愛犬顏色而選擇顏色。」大谷把還愛犬的圖案藏在西裝外套內側，也讓日本球迷直呼「好可愛」、「真美子好美」、「大谷好帥」等留言。
大谷翔平今天將擔任國聯明星隊先發第二棒指定打擊，這是他首度以「一刀流」的方式出席明星賽，過去他的確以投打二刀流的身份令人驚艷，但他在今年因為手肘手術，只能擔任打者，依舊可以在前半戰轟出29轟，打擊率3成16的好成績。