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元智大學師生赴馬來西亞中學　攜學子體驗機器人、化學手作

▲元智大學師生團隊去到馬來西亞華聯中學，帶著當地學子體驗互動裝置機器人、新興科技應用、生活化學手作等多元學習課程。（圖／元智大學提供）
▲元智大學師生團隊去到馬來西亞華聯中學，帶著當地學子體驗互動裝置機器人、新興科技應用、生活化學手作等多元學習課程。（圖／元智大學提供）

記者林則澄／台北報導

元智大學藝術與設計學系主任林楚卿，暑假帶領9名學生志工等人，去到馬來西亞華聯中學，進行互動裝置機器人、新興科技應用、生活化學手作等多元學習課程，提供學子豐富多元的生活。

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元智大學表示，學校2005年起首推國際志工服務，2024年暑假是由藝術與設計學系主任林楚卿，帶領9名學生志工等人，延伸服務觸角去到馬來西亞華聯中學，進行互動裝置機器人、互動科技藝術、新興科技應用、永續職涯發展、生活化學手作、情緒管理等多元學習課程，提供當地學子豐富多元的生活。

元智大學提到，華聯中學是一所完全中學，但以華語作為教學媒介，經費來自當地華人社群，鮮少獲得政府的經濟資助。

元智大學指出，師生團隊除了帶著華碩電腦捐贈的6部再生筆電給予華聯中學，也送佳德食品公司捐贈的鳳梨酥，期盼華聯中學師生都能品嘗美好的台灣滋味。

出生馬來西亞的林楚卿，30年前就從華聯中學畢業，她說國際志工服務帶來豐富的課程，包括透過構建電子零件積木、設計桌遊、開發Arduino互動裝置、學習二進位制和遞迴概念以及編程Otto遙控機器人等活動，以及接觸ChatGPT，藉此宣導資訊安全的重要。

另外，元智大學師生團隊也有舉辦二手市集活動，並且實際走訪當地市場，體驗永續責任的實踐，與此同時，元智大學學務處課外活動組長陳新霖也為初中三年級、高中一年級學生進行情緒管理課程，藉由雙向互動、實作體驗，期盼大家能在歡笑之中學習情緒管理。

華聯中學初中三年級學生鄧瑜表示，藝術互動科技課程豐富他對藝術科技領域的了解，未來也會主動了解如何利用網路進行藝術創作。另外一名初中三年級學生吳嘉宜指出，感謝元智大學的老師教她寫機器人程式、使用ChatGPT軟體畫出小恐龍，以往這些課程她只有在網上看過，但是學校從未教學，也沒想過中學期間能有機會接觸這些最新的科技知識。

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