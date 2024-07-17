名家論壇》趙君朔／逃過死劫的川普是讓美國變更好的天選之人嗎

”在你的人生之中，你會發現很多事不會永遠都很公平，你會發現遇到的事情其實不該發生在自己身上，也根本沒什麼好理由該發生。但你必須低下頭忍住然後奮戰、奮戰、奮戰。絕對不要、不要放棄。事情最後好起來的。”2017年5月川普總統在美國海岸巡防學院畢業典禮演講的內容
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”暗殺不遂後，拜登陣營抽起了所有電視廣告，表示不能縱容對異見的暴力，還親自慰問前總統。撇除拜登沒有沒有魄力完成未來四年任期不談，到底哪一方才是presidential、哪一方對道德有最起碼的堅持，已是呼之欲出、高下立見。”臉書粉專《一個窮科學家移民美國的夢幻故事》2024/07/15 貼文的最後一段
”他們試圖把他打進大牢。他門試者想幹掉他。都沒有用。他是百折不撓的”美國德州州長Greg Abbot 2024/07/14在X上的發文
”今天發生的事不只是一個孤立事件。拜登競選團隊的核心主軸是川普總統是個不計一切代價也要擋下來的威權法西斯主義者。這種說法直接導致了有人今天想幹掉川普總統。”剛被宣布為川普副手的俄亥俄州參議員J.D. Vance 2024/07/14在X的發文
7月14號周日台北的清晨，川普在歡呼聲中入場，站上賓州Butler造勢大會的舞台，從當地時間傍晚6點5分開始如往常一般連珠炮的痛罵拜登劣政讓美國墮落時，在他的身後少見地出現了一幅架子上的圖表，用來凸顯示他和拜登任上入境美國的非法移民人數差距有多大。為了提醒在場的觀眾注意非法入境問題的嚴重性，他邊罵邊不時側身朝向這面看板。
幸好也就是這個放上看板當演說輔助道具的決定，加上趴在400英尺外屋頂上拿者AR-15半自動對川普開槍的Thomas Matthew Crooks沒有考慮到要對朝北以每小時5英里吹的風作出射擊校正，最後在6點11分所射出去的子彈只有一發擦過了川普的耳朵上方，聽到槍聲並伸手往後摸了一下的川普非常敏捷地馬上趴在舞台上避難，用最實際的動作把拜登在10多天前辯論會上說他過胖的暗示頂了回去。
當然這個神奇的命運與美國政治轉捩點並不僅止於這幾秒鐘，當川普被團團圍住他的特勤人員扶起來之後，除了很堅持要把脫落的一隻鞋子穿回來，以免身形狼狽的下台之外(雖然最後這隻鞋子還是留在了台上) ，他急切地喊者要這些特勤人員等他一下，然後從被圍住他的保護網中向全場觀眾與全世界奮力伸出一隻手邊揮舞，邊喊出”戰鬥、戰鬥、戰鬥”，這個把生死拋之度外的動作一瞬間大大鼓舞了幾乎都留在原地、處變不驚、只是頻頻探頭想知道川普安危的川粉們，於是熟悉的”USA、USA、USA”喊聲提前響起陪者川普走下台，但此時更大的驚喜才要來臨。
一樣沒有被槍聲嚇退的名攝影師Evan Vucci正站在舞台的階梯正下方等候，就在川普在兩位特勤的扶持下對者舞台階梯這一邊的觀眾再度奮力揮拳高喊戰鬥時，他完美地捕捉到了由血滴襯托、又滿臉堅韌不屈的川普和他背後的那面美國國旗。這個畫面馬上在網路上征服了全世界，還打動了許多原本並不支持川普的人，更瞬間確立了其美國政治新聞經典照片的地位。
從這一剎那開始，那位在2021年1月6號國會山莊暴動後被視為叛國者，在一片罵聲中黯然離開白宮，2022年11月宣布再度參選時台下沒有一個共和黨大咖相挺，接下來又變成首位因刑事重罪被起訴、判刑的前總統，重新讓無數的美國人和關心美國政治的全世界民眾意識到，他才是有充分勇氣、能好好守護美國的”天選之人”，而不是6月的最後一個周四晚上那位站在台上神情呆滯，連一句話都講不清楚，仿佛是從養老院裡偷跑出來逛大街的虛弱現任總統。
的確雖然到現在，從各種由警方查到或是大批聚集在兇手家附近的記者所挖到的訊息中，還沒有任何人能推論出知道為何年僅20歲的Crooks要槍殺川普，但是真正被擊倒的是現任總統拜登的勝選希望已是普遍的共識。只是美國的挑戰並不是到此就完結，靜待川普回歸後執行一套和拜登大相逕庭的政策(包括對中共的政策，在台美都很流行的對中共強硬已成兩黨共識的看法並無法禁得起仔細的檢驗），把美國帶往另一個更強勢、獨斷的方向就好。美國政治兩極化不斷加深，終於導致行刺總統候選人的暴力事件再度發生，讓社會情緒處於動盪對立才是兩黨政客、菁英最迫切的考驗。
也就是在這種關頭，美國社會被各種負面新聞遮蓋的韌性又展現了出來。之前在各種場合甚至不願意講出川普的名諱，反覆強調他是威脅民主的獨裁者和被定罪刑事犯的拜登總統，在達拉威爾老家當天事發後的臨時記者會第一次以唐納德稱呼川普，稍晚並直接和川普通話表達了他的慰問。民主黨也暫時撤下所有激烈攻擊川普的競選廣告。另一方面，包含川普在內所有預計要在本周共和黨全國代表大會上演說的來賓也都修改了演講內容，把重點放在團結和修補裂痕。雙方都迅速做出了讓情勢具體降溫的動作。
川普在被刺後的首場《紐約郵報》專訪中證實了他原本要痛批現任政府腐敗和人們生活有多糟的講稿已經被丟到垃圾桶裡，新內容重點在於向全美國發出團結的訊息。因為這是一個證明這場暗殺已經讓他有所改變的最好機會，雖然辯論會拜登災難性演出後的兩周之中川普表現的克制表現已經透露了他開始有所不同了，但他需要藉者這場演講證明他也是美國政治兩極化對立的一部分解方。而且從這場演講會是川普在剩下的16周中改變競選風格，變得更文明、更聰明的開端。不過另一方面拜登是否在冷靜期過後，即使挺過了換登的風暴，若是選情一樣低迷不振，會不會重新走回把川普”希特勒化”的保衛美國民主路線進行最後一搏也很值得觀察。
另一個同樣值得關注的技術性大問題是在社會和政治生活中訴諸暴力、靠槍枝處理衝突在美國相當常見的當下，如何強化高層政治人物的維安避免類似行動再度得逞同樣有緊迫性。因為事發後各大美國媒體請到的前特勤人員都指出本場造勢的維安漏洞太多。第一是雖然槍手所在屋頂的建築所有人美國玻璃研究公司 (American Glass Research )的財務長和《華盛頓郵報》證實在活動之前，維安小組已經將進入該公司的停車場的路線封鎖，停車場的空間也作為執法人員所使用，但為何兇手還是能突破管制用梯子爬上了屋頂是個大問號。
第二個更讓人不解的大漏洞是從美國時間周二在網路上公開的一從槍響前2分2秒開始拍攝的影片中，可以看到在第一槍發射的86秒前就有民眾高聲提醒警察屋頂上有個人。根據《華盛頓郵報》的最新報導，收到民眾警告的當地警方派了一人用梯子爬上去屋頂去看，但一發現被上面的人用槍瞄準後就因為該名警員為了爬梯子手上沒有帶槍而馬上撤回地面，在來不及採取進一步動作前兇手就開槍了。
此外當時負責這棟建築所在的管制周邊(security perimeter) 之外區域是當地的警方是有派人駐守在該棟建築內，之前也注意到了有個人形跡可疑，在建築物附近來往走還帶者某種器具，而這個訊息也馬上用無線電通報了秘勤人員。但為何沒有馬上針對派人進行盤查，反而讓此人還是爬上了屋頂又是一個明顯的維安漏洞。
因此接下來隸屬於國土安全部的秘勤局會遭到來自政府本身的調查還有共和黨國會議員嚴厲的質疑，在這個徹底檢討、反省的過程中如果沒有找出上述各種漏洞發生的根源，那麼來自雙方陣營的各類陰謀論又會藉機大肆傳播，支持川普的陣營會認為是民主黨政府搞鬼想除掉聲勢大幅看漲的川普。民主黨這邊則會把這些漏洞看成是要刻意製造一場暗殺來大幅拉抬選情。因此拜登除了要讓競選活動的內容、語調降溫之外，由政府指派真正有跨黨派公信力的專家對這次的失敗維安進行完整的調查才是最具有急迫性的任務。
總之如果兩黨陣營目前刻意保持冷靜的態勢有任何一方出於想勝選的自私動機無法持續，加上對這場維安災難的檢視無法快速找出讓人信服的理由而是發現了更多無法解釋的漏洞和疏漏，那麼美國政治的確在新舊總統交接前有不小的機會陷入嚴重對立、隨時處於暴力衝突之下的陰影中。如果再考慮到拜登總統因為年紀而廣受各方質疑的體力和判斷力與持續下滑的選情，很不幸地，對於在俄烏戰爭開打後越走越近的作亂軸心(Axis of Chaos)國家：中、俄、伊朗與北韓而言，這是他們在換上信奉”以實力換取和平”（peace through strength）的強硬外交政策川普2.0政府上台前最後趁機作亂的好機會。
因此這兩位總統候選人如果不能在相忍為國的默契下自己帶頭示範並控制團隊讓局勢顯著降溫，接下來陷入混亂甚至迎來更多災難的，將不只是美國政壇而是全世界。普丁可能會加緊攻擊烏克蘭以求在川普政府逼和前爭取更多談判籌碼，伊朗在以色列如果轉頭強攻黎巴嫩真主黨時會和抵抗軸心的各地盟友大舉介入，中共會以南海為主、台海/東海為輔更擴大灰色戰術的騷擾行動和強度，甚至趁機把仁愛礁菲律賓所屬的廢船「馬德雷山號」拖走已宣示對該水域的主權。北韓也可能重啟威脅遠達日本的飛彈試射。如果要弄到這種局面還在爭吵不休的美國人和自由世界的民眾才會意識到強大而團結的美國對全球的和平穩定有多重要，那絕非美國和世界之福！
●作者：趙君朔／紐約大學政治學博士候選人、時事評論員
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