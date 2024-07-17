台科大與新北市青年局產官學合作　共享資源助力青年創業

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至於「創業資源共享合作備忘錄（MOU）」，是由台科大產學營運處產學長楊成發、新北市青年局長邱兆梅，雙方在青職基地簽署，將以產官學合作，針對場地、設備、專業人才等面向，促進資源交流與人才共享，提供青年創業協助。
楊成發說明，學校創業育成團隊涵蓋智慧科技、資訊服務、技術設備等領域，特別感謝新北市青年局資源支持他們今年參加全台最大人工智慧專業展會——「AI EXPO 2024（台灣AI博覽會）」，藉此拓展市場商機並且優化商業模式。
邱兆梅表示，台科大擁有頂尖技術團隊、豐沛研發資源、校友量能，新北青年局擁有創投媒合、行銷曝光、重要展會、國際交流等管道，加上轄下8處不同主題青創基地輔導量能、超過百名創業導師顧問輔導，期盼透過資源相輔相成，搭建創業者交流平台，促進技術轉移與商業化進程，也將優秀的創業團隊推向國際市場，提升全球競爭力。
邱兆梅提到，近年青年局積極媒合各個大學育成中心團隊，參與 Meet Taipei、TCCE 創媒會、Pop Up Asia 亞洲手創展、AI EXPO等國際級商展，幫助大專院校的新創團隊直接面對市場挑戰。
邱兆梅指出，青年局未來也會持續擴大媒合產官學研跨界資源，打造寬廣的青年創業舞台與發展空間。