孫安佐霸氣要當「格鬥賽選手導師」拳比槍好用！嗆聲很快會有成績
狄鶯、孫鵬的愛子孫安佐話題不斷，他昨（16）日在IG開直播，透露自己募資70萬，準備飛烏克蘭打仗，昨晚又驚喜宣布新身分，將擔任節目《拳願明星格鬥賽》的選秀導師，他霸氣發文：「我的拳頭，在台灣比槍好用。」有網友好奇他過去經驗，他自信回應：「很快就會有成績給大家看了。」
記者林奕如／綜合報導
孫安佐對於槍械等武器有興趣，也有參加過健身比賽，自信身材練得不錯。對於孫安佐宣布要加入格鬥真人秀的選秀導師，有網友開酸：「他（孫安佐）又沒打」，孫安佐回應：「很快就會有一場咯。」還有人好奇詢問：「我以為做導師的，本身應該有些經驗或是成績出來」，他回覆：「很快就會有成績給大家看了」，還附上笑臉，顯然很有信心。
孫安佐才在IG開直播，透露想去烏克蘭打仗，他說，自己被網友攻擊為何不從軍，聽完之後很有想法，想要去組隊幹大事，準備去烏克蘭8個月實戰，因此開始募資，希望有70萬，最完美是100萬，目的是想要平息戰爭。有網友擔心他的安全，他喊話：「我當砲灰？你要確定？躺在血泊就是命，如果我回來你就要當我奴隸，搞得我在泰國沒經歷過生死關頭一樣。」
至於爸媽孫鵬、狄鶯知道這個想法嗎？他說沒跟爸媽提起，但一確定就會告知他們，而狄鶯得知消息後，先是呵呵笑了2聲，隨後表示：「你們自己問他吧。」對於兒子的想法尊重。孫安佐也說出自己想法，「我膽子很大，但是我不笨我很聰明，膽大加聰明又有戰鬥知識，我覺得我很好。」