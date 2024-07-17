八點檔女神吳婉君、趙駿亞又爆戀情！雙方一致回應「回家借裝備」
吳婉君正在演出民視《愛的榮耀》，近日被直擊晚上被趙駿亞載回他家，直到隔日深夜1點多，都不見兩人再出門，讓這段緋聞傳言再起。對此，吳婉君經紀人回應《NOWnews今日新聞》，「去借裝備的。」趙駿亞則否認戀情，兩人就是好朋友，「那天她來借裝備的。」
記者林奕如／台北報導
這次緋聞再起，根據《CTWANT》報導，吳婉君被拍到開車到趙駿亞家附近停車，隨後趙駿亞開車出現，將一堆裝備放在女方車後座，並且開車載她回家。趙駿亞人目前在日本石垣島回台的帆船上，他為自己的YT頻道出外景，他回應否認戀情，兩人就是好朋友，「那天她來借裝備的。」他也坦言自己很無奈，要跟大家解釋感情狀況。
吳婉君在本月出席八點檔宣傳活動，被問到感情狀況回答「依舊單身」，等於是她在去年10月《愛的榮耀》首映會時承認分手圈外男友，這9個月來一直都單身，是否會羨慕謝京穎新婚，她笑說：「單身不是我一個人決定，結婚要兩人都同意。」這次又和趙駿亞爆緋聞，吳婉君經紀人回應一致，「去借裝備的。」
吳婉君和趙駿亞都愛戶外運動，有共同話題，今年3月爆出她介入趙駿亞和主播秦于婷4年感情，趙駿亞當時就跳出來否認，表示分手原因不是她，吳婉君也不爽回應：「事不目見耳聞，而臆斷其有無，可乎？」強調趙駿亞和秦于婷的戀情開始跟結束，都跟她沒有關係。