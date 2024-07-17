大谷翔平明星賽首轟！睽違17年鈴木一朗後第一人 寫日本首見紀錄
一年一度「仲夏夜經典」大聯盟明星賽今（17）日登場，道奇日籍球星大谷翔平連4年入選明星賽，並擔任國聯先發指定打擊、打第二棒，首局保送上壘後，大谷翔平於3局上擊出三分砲，明星賽生涯首轟出爐，成為繼2007年「朗神」鈴木一朗以來，第一位在明星賽擊出全壘打的日本球員。
記者路皓惟/綜合報導
過往日本球員在大聯盟明星賽歷史上，僅鈴木一朗有過全壘打紀錄；回顧2007年明星賽，一朗在5局上從教士投手Chris Young手中，擊出中右外野直擊全壘打牆的深遠飛球，鈴木一朗靠著飛快的腳程，一路衝回本壘，跑出一支場內全壘打，並獲選為該屆明星賽MVP。
連續4年入選明星賽的大谷翔平，在過去3屆明星賽，合計4打數敲出1安打，尚未出現長打。不過在今年的明星賽，大谷翔平不負眾望，面對美聯投手Tanner Houck，大谷相中142公里的指叉球，一棒轟出右外野全壘打，讓全場球迷沸騰，明星賽首轟正式出爐。
大谷翔平成為史上第一位在明星賽把球轟出大牆的日本選手，如果大谷延續好表現，率領國聯球隊贏球，很有機會成為史上第2位榮膺明星賽MVP的日本人。
大谷翔平明星賽打擊成績
2021年：2打數0安打（二壘滾地球、一壘滾地球）
2022年：1打數1安打（一壘安打、四壞保送）
2023年：1打數0安打（揮空三振、四壞保送）