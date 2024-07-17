Lulu金曲獎唱〈蘑菇濃湯〉惹議！青峰「刪IG好友追蹤」她無奈回應
第35屆金曲獎由女星Lulu黃路梓茵擔任頒獎典禮主持人，開場表演帶來爆紅兒歌〈蘑菇濃湯〉，卻遭到大批網友怒罵。〈蘑菇濃湯〉是青峰前經紀人林暐哲公司所創作的兒歌，青峰曾發聲抵制，如今青峰雖沒對此表態，但被網友發現他IG已默默取消追蹤Lulu。
記者薛羽彤／綜合報導
Lulu在金曲獎上演唱〈蘑菇濃湯〉，讓大批民眾看傻眼，紛紛砲轟，「青峰氣得在家把歌王獎盃摔破」、「青峰應該要生氣了」、「唱這首歌要氣死蘇打綠是不是」、「難怪阿龔臨時缺席，我們聽了也不舒服。」
事實上，這首歌是青峰前經紀人林暐哲公司所創作的兒歌，青峰3月底時，曾在IG上公開批評這首歌是「毒菇」，更直言「我曾經夢見有人跟我說契機是覺得小孩跟家長的錢最好賺」、「什麼為了小孩這種道貌岸然的話真是有夠噁心。」蘇打綠團員們也轉發該動態，強烈抵制這首歌。
雖然青峰對於Lulu在金曲獎上演唱〈蘑菇濃湯〉沒有作出評論，不過眼尖網友發現，青峰悄悄取消對Lulu的追蹤，但Lulu依然有追蹤青峰。兩人多次在工作上碰面交流，互動都相當愉快，如今關係鬧僵，對此，Lulu透過經紀人回應：「身分不同，角度跟立場不同，我們尊重每個人的選擇，也希望可以多一點包容與理解。」