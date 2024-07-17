2員警遭撞死非「殉職」！撫恤金差10倍 羅智強：警方規定太狹隘
基隆八堵蘇姓警員2月底在值班台值勤時遭貨車衝撞死亡，基隆市警局以「因公殉職」呈報，但警政署審查時質疑未達標準。新北三重黃姓員警本月13日駕車巡邏時，遭吸毒男子開車逆向高速衝撞身亡，新北市警局以「因公殉職」提報，爭取最優撫卹，也傳出恐不符資格，只能算「因公死亡」。國民黨立委羅智強批警政署規定太狹隘。
記者何哲欣／台北報導
羅智強在臉書說，「因公死亡」所能獲得的撫卹，與「因公殉職」差距極大。媒體報導，三重黃姓員警若屬「因公死亡」，依年資僅能獲80萬元撫卹。2017年一名陳姓國道警察處理高速公路車禍時，遭追撞身亡，當時也以「因公死亡」辦理；引發爭論後，警政署才准以「因公殉職」撫卹。
羅智強說，雖然事後警政署在2018年放寬「因公殉職」定義，但仍限定「處理對其生命有高度危險之事故，遭受暴力或意外危害，以致死亡」，才能算因公殉職。肩負維護治安重責，警察是容易發生意外的高風險工作，警政署現行規定過於狹隘，對警察權益的保障仍然不足，也與民眾期待有落差。
羅智強說，八堵及三重員警「因公殉職」尚在審查中。為警察弟兄請命，呼籲警政署從寬認定，並再次檢討相關規定，真正讓警察人員無後顧之憂，勇於任事，執勤時更安心。