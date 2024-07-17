幼兒園狼師案延燒為掩蓋鄭文燦案？柯前幕僚轟：鬧夠沒太噁心

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「有誰幫了幼兒一把？有誰隱瞞了事實？只是要一個事實，有這麼困難嗎？」吳靜怡詢問，柯文哲、北市前副市長黃珊珊、北市前發言人陳智菡、時任台北市社會局長周榆修這一票厲害關係人，「2022年7月你們每天都在市府一起七點半開晨會，晨會每個議案最終都有裁決權的柯文哲，大家只想知道你為孩子們做了什麼？」
吳靜怡批評，在你們開晨會的每一天，就是這些幼童被暴露在性侵環境娃娃哭啼的開始，不會有人會想把自己的小寶貝送入此幼兒園就讀，將孩童暴露在危險之中，「讓羊入虎口的幫兇就是你們，不是家長！」
吳靜怡直呼，黃珊珊也休想用「教育局是蔡炳坤督導」來卸責，蔡副當時因腦出血休假，膽敢提到他名稱是多麼不要臉，網軍已經開始洗地了，把「有協調」歸功給徐巧芯，把「有處罰」歸功給蔣萬安，把整個「事件延燒」的主因推給民進黨要掩蓋鄭文燦的政治操作，這些會不會太過噁心？「沒有人為台北市的25位小朋友和家長道歉，沒有人給這些傷害深痛的人一個解釋！你們鬧夠了沒！」
吳靜怡感嘆，選舉時，什麼政策都會講，但有權利和聲望卻連幼兒都保護不了的這群有大人，「你們憑什麼？」她說。柯文哲像是一具沒有體溫的皮諾丘，事發已經好幾年，現在又好幾天，「你或許一如往常的想好了什麼說詞，又想用什麼來掩蓋，但這次請想想那些孩子吧！」
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