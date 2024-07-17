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幼兒園狼師案延燒為掩蓋鄭文燦案？柯前幕僚轟：鬧夠沒太噁心

▲吳靜怡指出，「台北幼兒園」事件最嚴重的問題，就是沒有人主動開啟幼兒保護傘，「讓傘殘破的，就是柯文哲」。（圖／民眾黨提供）
▲吳靜怡指出，「台北幼兒園」事件最嚴重的問題，就是沒有人主動開啟幼兒保護傘，「讓傘殘破的，就是柯文哲」。（圖／民眾黨提供）

政治中心／台北報導

台北市某私立幼兒園園長之子涉性侵女童，引發社會關注，時事評論員、民眾黨主席柯文哲前幕僚吳靜怡今（17）日指出，「台北幼兒園」事件最嚴重的問題，是沒有一個人主動開啟幼兒保護傘，「讓傘殘破的，就是柯文哲」。

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吳靜怡在臉書指出，社會大眾要的只是「台北幼兒園」為何台北市政府可以不積極處理而造成25位幼兒受害、600部情色影片的存在？這名狼師在2022年的司法調查期間居然沒有被立即停職，幼兒園甚至改名持續招生，導致更多小朋友受害，人民的憤怒只是要求這案件的過程公開。

「有誰幫了幼兒一把？有誰隱瞞了事實？只是要一個事實，有這麼困難嗎？」吳靜怡詢問，柯文哲、北市前副市長黃珊珊、北市前發言人陳智菡、時任台北市社會局長周榆修這一票厲害關係人，「2022年7月你們每天都在市府一起七點半開晨會，晨會每個議案最終都有裁決權的柯文哲，大家只想知道你為孩子們做了什麼？」

吳靜怡批評，在你們開晨會的每一天，就是這些幼童被暴露在性侵環境娃娃哭啼的開始，不會有人會想把自己的小寶貝送入此幼兒園就讀，將孩童暴露在危險之中，「讓羊入虎口的幫兇就是你們，不是家長！」

吳靜怡直呼，黃珊珊也休想用「教育局是蔡炳坤督導」來卸責，蔡副當時因腦出血休假，膽敢提到他名稱是多麼不要臉，網軍已經開始洗地了，把「有協調」歸功給徐巧芯，把「有處罰」歸功給蔣萬安，把整個「事件延燒」的主因推給民進黨要掩蓋鄭文燦的政治操作，這些會不會太過噁心？「沒有人為台北市的25位小朋友和家長道歉，沒有人給這些傷害深痛的人一個解釋！你們鬧夠了沒！」

吳靜怡感嘆，選舉時，什麼政策都會講，但有權利和聲望卻連幼兒都保護不了的這群有大人，「你們憑什麼？」她說。柯文哲像是一具沒有體溫的皮諾丘，事發已經好幾年，現在又好幾天，「你或許一如往常的想好了什麼說詞，又想用什麼來掩蓋，但這次請想想那些孩子吧！」

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