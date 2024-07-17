鄭文燦落馬後下一位是誰？他點名「長公主」：2026恐白忙一場

健保平均點值「1點0.95元」！沈富雄喊離譜　預言恐怖後果

▲立法院朝野黨團16日通過國民黨提出取代點值保障入法的主決議，要求衛福部明年6月底前，達成健保平均點值1點0.95元。（圖／資料照片）
▲立法院朝野黨團16日通過國民黨提出取代點值保障入法的主決議，要求衛福部明年6月底前，達成健保平均點值1點0.95元。（圖／資料照片）

記者王德蓉／綜合報導

立法院朝野黨團16日通過國民黨提出取代點值保障入法的主決議，要求衛福部明年6月底前，達成健保平均點值1點0.95元。對此，前立委沈富雄表示，「現在賴清德總統是醫生，他對這個點值是很敏感的，選舉答應的都翻案了，現在藍綠白爭執在點值要不要維持，這是錯的。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
沈富雄16日在政論節目《少康戰情室》直言，「大家應該要去了解，就是健保點值要不要去固定，我覺得點值等於幾塊錢，這觀念一進來就完全離譜了」。他指出，點值的出現是因為總額預算，點值是總額預算的工具，「就所有的病都給他點，一個點就代表一塊錢，將來有一天這個總額預算快要破產了，政府來一個很奇妙的想法，就是點值打折，一點不再是一塊，是9毛5，甚至掉到7毛多。」

沈富雄說，「但新冠疫情來之後，耳鼻喉科、小兒科沒病人，實用的點就下降了，照理說，總點數使用下降，點值就不止一塊，應該可以漲，但他又不漲，所以他降的時候，降很兇，該漲的時候，他不漲，這種完全是官方可以一手操控的」。

沈富雄指出，「現在賴清德總統是醫生，他對這個點值是很敏感的，選舉答應的都翻案了，現在藍綠白爭執在點值要不要維持，這是錯的。」沈富雄也認為，「要回去根本檢討全民健保的財務架構，現在病越來越貴，因為新的病給付的很貴，還有很多新病的治療方法，貴得要命，如果給的話，原來的結構是不通的，大家不敢面對，如果這樣有一天我們會步上韓國的路，就是醫生都不幹了。」

陳水扁曬319槍傷照「與川普對比」！沈富雄看傻眼：臉皮很厚

不只鄭文燦案？沈富雄爆「桃園還有千億土地弊案」：藍綠都有份

鄭文燦案外案？郭正亮爆「桃園6千億」內幕：辦下去會血流成河

賴清德會向蔡英文揮刀？郭正亮驚爆：他們不會允許出手

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代