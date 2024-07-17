健保平均點值「1點0.95元」！沈富雄喊離譜 預言恐怖後果
立法院朝野黨團16日通過國民黨提出取代點值保障入法的主決議，要求衛福部明年6月底前，達成健保平均點值1點0.95元。對此，前立委沈富雄表示，「現在賴清德總統是醫生，他對這個點值是很敏感的，選舉答應的都翻案了，現在藍綠白爭執在點值要不要維持，這是錯的。」
記者王德蓉／綜合報導
沈富雄16日在政論節目《少康戰情室》直言，「大家應該要去了解，就是健保點值要不要去固定，我覺得點值等於幾塊錢，這觀念一進來就完全離譜了」。他指出，點值的出現是因為總額預算，點值是總額預算的工具，「就所有的病都給他點，一個點就代表一塊錢，將來有一天這個總額預算快要破產了，政府來一個很奇妙的想法，就是點值打折，一點不再是一塊，是9毛5，甚至掉到7毛多。」
沈富雄說，「但新冠疫情來之後，耳鼻喉科、小兒科沒病人，實用的點就下降了，照理說，總點數使用下降，點值就不止一塊，應該可以漲，但他又不漲，所以他降的時候，降很兇，該漲的時候，他不漲，這種完全是官方可以一手操控的」。
沈富雄指出，「現在賴清德總統是醫生，他對這個點值是很敏感的，選舉答應的都翻案了，現在藍綠白爭執在點值要不要維持，這是錯的。」沈富雄也認為，「要回去根本檢討全民健保的財務架構，現在病越來越貴，因為新的病給付的很貴，還有很多新病的治療方法，貴得要命，如果給的話，原來的結構是不通的，大家不敢面對，如果這樣有一天我們會步上韓國的路，就是醫生都不幹了。」