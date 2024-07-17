湖人不被看好能奪冠！缺側翼和AD替補　美媒預測可能的交易時間點

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湖人在今年自由市場開啟後的動作：用JJ Redick取代了Darvin Ham成為新任總教練，選中 Dalton Knecht特和Bronny James，重新簽下了自由球員LeBron James和Max Christie。這些都稱不上是實質意義的陣容補強，在上賽季首輪出局後，湖人在這個休賽季顯得相當安靜。
「到目前為止，他們也未能與拓荒者、籃網、爵士、暴龍和魔術達成交易談判。根據聯盟和球隊消息人士的說法，湖人隊現在預計將保持耐心，以改善他們的陣容。 」Buha如此寫道。
湖人被評估沒能力奪冠 預計交易截止日有動作
Buha透露，NBA內部許多人都認為湖人隊必須升級陣容，才有機會在季後賽中走得更遠。在對參加NBA夏季聯賽的十幾位管理階層高層、教練、球探和經紀人進行訪問時，大多數人認為湖人隊下個賽季是一支有可能進入季後賽的球隊，預計能排在西區第5到第10。
「但沒有一個人認為這支球隊目前的陣容有能力贏得總冠軍，缺乏攻守兼備的側翼球員，以及Anthony Davis的替補中鋒是這種悲觀看法的來源。 」Buha接著寫道，「最值得注意的是，幾乎所有人都預計湖人隊會在2025年2月7日交易截止日期之前的某個時間點進行交易。」
這聽起來似乎又將變成過去幾個賽季的重演，湖人在休賽季猶豫不決，進入賽季後出現陣容或深度上的問題，他們在交易截止日進行動作，球隊重獲生機、取得附加賽資格並拿下季後賽門票，遇到高順位種子在首輪或次輪出局。下個賽季會有所不同嗎？