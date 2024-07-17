星巴克開抓！公告「座位保留15分鐘」防奧客　不點餐佔位子小心了

超商黑糖拿鐵買一送一！全家拿鐵、紅茶第2杯10元　今起喝到週末

▲今（17）日起咖啡！門市特大杯經典拿鐵、特大杯桃粿仙女紅茶第二杯10元，還有本週康康五優惠提早曝光。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲今（17）日起咖啡！門市特大杯經典拿鐵、特大杯桃粿仙女紅茶第二杯10元，還有本週康康五優惠提早曝光。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家本週咖啡優惠今（17）日起咖啡！門市特大杯經典拿鐵、特大杯桃粿仙女紅茶第二杯10元，還有本週康康五優惠提早曝光，自7月19日起連三天，全家霜淇淋不限制口味買一送一；今（17）日起至23日，萊爾富則有醇脆黑糖拿鐵買一送一，《NOWnews》精選超商咖啡優惠，最低5折消暑開喝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡全家便利商店
📍門市｜7月17日至7月21日
◾特大杯經典拿鐵第二杯10元，（原價70元、特價35元）
◾特大杯桃粿仙女紅茶第二杯10元（原價65元、特價38元）

▲全家會員獨享優惠，拿鐵、仙女紅茶第二杯10元。（圖／全家提供）
▲全家會員獨享優惠，拿鐵、仙女紅茶第二杯10元。（圖／全家提供）
📍門市｜7月19日至7月21日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾旨味日式綠買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾杜老爺藍莓優格雪糕買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾桂格美顏膠原莓果飲／補氣養蔘蜂蜜飲買1送1，5折（原價39元、特價20元）

▲康康五限時3天，還有自有品牌日式綠茶、杜老爺藍莓優格雪糕、桂格指定品項通通買一送一優惠。（圖／全家提供）
▲康康五限時3天，自有品牌日式綠茶、杜老爺藍莓優格雪糕、桂格指定品項通通買一送一優惠。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN

📍APP｜7月18日起至7月23日
◾特大杯美式21杯777元，62折（原價60元、特價37元）
◾特大杯拿鐵16杯777元，7折（原價70元、49元）
◾大杯精品馥芮白10杯777元，65折（120元、特價78元）
◾一顆檸檬紅茶、一顆檸檬青茶20杯777元，65折（原價60元、特價39元）
◾香橙果纖風味系列冰飲 (氣泡咖啡/冰茶/氣泡凍飲) 7杯組 400元，68折（原價85元、特價58元）

▲「OPENPOINT行動隨時取」推出夏天就是要CITY！盛夏LUCKY 777活動。（圖／7-11提供）
▲7-11「OPENPOINT行動隨時取」推出夏天就是要CITY！盛夏LUCKY 777活動。（圖／7-11提供）
📍APP｜即日起至7月17日
◾大杯冰椪糖拿鐵2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）
 

▲行動隨時取自7月10起至7月17日，寄杯2杯99元，相當於第二杯只要14元開喝。（圖／7-11提供）
▲行動隨時取自7月10起至7月17日，寄杯2杯99元，相當於第二杯只要14元開喝。（圖／7-11提供）
🟡萊爾富
📍門市｜7月17日至7月21日
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾樂法果醋買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾味味A香辣海鮮湯麵買1送1，5折（原價39元、特價20元）

▲（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富今（17）日起至7月21日推出「限時殺5日」活動，包括「大杯醇脆黑糖拿鐵」買一送一優惠。（圖／萊爾富提供）

全家霜淇淋買一送一來了！加碼隱藏優惠「只要19元」：低於5折吃

早餐店遇對手！7-11咖啡搭早餐「50元有找」　拿鐵30元、美式20元

7-11推出獨家航海王！五檔魯夫、新四皇30款百元起　實用檯燈必搶

今起7-11拿鐵買一送一！寄杯5折只剩今天　全家芒果冰淇淋買1送1

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載