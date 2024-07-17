超商黑糖拿鐵買一送一！全家拿鐵、紅茶第2杯10元　今起喝到週末

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📍門市｜7月17日至7月21日
◾特大杯經典拿鐵第二杯10元，（原價70元、特價35元）
◾特大杯桃粿仙女紅茶第二杯10元（原價65元、特價38元）
📍門市｜7月19日至7月21日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾旨味日式綠買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾杜老爺藍莓優格雪糕買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾桂格美顏膠原莓果飲／補氣養蔘蜂蜜飲買1送1，5折（原價39元、特價20元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜7月18日起至7月23日
◾特大杯美式21杯777元，62折（原價60元、特價37元）
◾特大杯拿鐵16杯777元，7折（原價70元、49元）
◾大杯精品馥芮白10杯777元，65折（120元、特價78元）
◾一顆檸檬紅茶、一顆檸檬青茶20杯777元，65折（原價60元、特價39元）
◾香橙果纖風味系列冰飲 (氣泡咖啡/冰茶/氣泡凍飲) 7杯組 400元，68折（原價85元、特價58元）
📍APP｜即日起至7月17日
◾大杯冰椪糖拿鐵2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）
🟡萊爾富
📍門市｜7月17日至7月21日
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾樂法果醋買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾味味A香辣海鮮湯麵買1送1，5折（原價39元、特價20元）