名家論壇》吳崑玉／連署書貼身份證影本　是在向石器時代倒退

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在種種不合理規定中，最不合理的就是貼身份證影本。由於法規規定要「黏貼」身份證影本和親筆簽名或蓋章，所以即使連署人(民眾)能從網上下載連署書，也不能透過網上回傳，只能親自送到連署站，或郵寄到連署作業中心。這就極大程度增加了連署作業的不便，增加了洩漏個資的疑慮，降低了民眾連署的意願。黏貼身份證影本的原意，是確保連署人的身份確實，不是拿名冊來抄的，但實際上，地方樁腳作弊行為照樣發生。最讓人覺得奇怪的是，明明連署書上已將連署人的姓名、身份證字號、出生年月日、戶籍地址全數寫明，為什麼還需要身份證影本?這些資料不是已經全都登記在身份證上了嗎?反之，貼身份證影本，其實就不需要再寫一次身份證資料，何必多此一舉呢?
就算為了查核方便，此種連署方式也不能增加查核效率，反而增加查核麻煩。只有戶籍地址，中選會便只能透過郵寄確認信，或透過地方選委會派人抽查，為什麼不登記手機號碼?或E-mail，以便透過電話、簡訊、或網路方式查核?畢竟要人民寫成這樣，目的不過是確認身份而已。如要確認身份，身份證背面都有條碼，就算要黏貼影本，貼背面有條碼部份，或透過拍照影像貼上，用PDF檔或JPG檔電子寄回印出，連署書送到選委會，掃一下就能連接到戶政資料，確認身份資料是否確實。再者，電子簽章系統已可用於簽署文件，或信用卡支付，為什麼不能用於連署?畢竟連署就算過關，還是要投票結果才能改變政治現狀，光通過連署有什麼用?這些方式不只可以增加連署效率，也同時增加查核效率，為什麼幾十年來從不跟隨科技與時代改進呢?
再說個資洩露疑慮。為了降低民眾對洩漏個資疑慮，也避免事後有洩漏連署人個資風險，我們在連署時還做了「僅供連署使用」的條章，蓋在身份證影本右上角，選委會也同意這麼做，並公告周知。有了個人資料，加上身份證影本，的確可以進行許多詐騙操作。現在是因為辦手機或信用卡，多需要雙證件，才消除了「被辦卡」的機會。但黏貼身份證影本，還是會讓很多人覺得不安或麻煩，降低民眾表達政治意願的機率。
為此，在過往連署過程中，曾多次向中選會抗議，這簡直是石器時代的作法，但選委會總說，法規放在那裡，誰也無法改變，最後也只好認了。好不容易熬到了罷免與公投，終於不用黏貼身份證了，現在卻有人要改回去，比照總統連署，這不是開民主倒車是什麼?
基隆選委會的查核操作更是扯到天邊。基隆市選委會說，他們會按連署書上的戶籍地址，寄確認信給連署人，如限時掛號信件附回執逾期招領、查無此人、拒領，或查詢單有回覆，但未簽名或未蓋章、未勾選是或否、勾選是及否2個選項，及未回覆查詢單、逾期回覆查詢單和其他樣態，都將認定為無效連署人。這根本是想以行政程序或通訊流程，刷掉連署人的偷雞摸狗行為，就是標準的狗官玩法。試想，現在許多人，戶籍在基隆，但人住在台北或新北，誰能天天守著信箱守著你?即使住在戶籍地如我，也不一定天天開信箱，有時大樓管理員通知包裹掛號待領，也會拖個兩、三天，以不能即時回覆來判定連署無效，就是想用程序與通訊瑕庛，來否定實質連署的效力，是官僚們常用的陰招。話說連基隆市長本人，恐怕都是戶籍基隆，但人住台北，大家要不要寄封限時掛號給他，看他能不能限時回覆?
所以，奉勸基隆市選委會，開大門走大路，連署過了，就硬碰硬打一場罷免戰。愈頻繁使用這些陰招，想將罷免連署封殺在娘胎裡，只會讓人民怒火更旺，連原本不太關心罷免案的人都會起火。這是將選委會這個原本應為助產接生的婦產科，做成了專門非法墮胎賣紫河車的墮胎診所，不消滅你們這些陰險官僚，無以解小民們的怒氣。
其次，立法院各黨要修選罷法，可以，但方向應是降低總統連署門檻，以更符合現代的方法提高查核效率，而不是將原本較合人性與便利的罷免連署方式，倒退回石器時代的無效率作業模式。如同前述，總統連署貼了半天身份證影本，一樣有買的，一樣有抄的，全紙本加電子掃描檔，選委會一樣查核不完。為什麼官方不能讓連署提案通過的單位，使用電子連署方式，網上填報表單，掃一下身份證條碼，便將連署表單與身份證資料密合呢?表單可設計包括電話、手機、E-mail等資訊欄，讓連署人可勾選查核方式，選委會能用大數據或網路、簡訊等方式進行全面查核。甚至發展出一套連署APP，使用AI方式進行連署與查核，咱們不是號稱AI大國嗎?怎麼還迷信石器時代的連署方法，還好意思說這樣比較「嚴謹」呢?
時代與科技是一直在進步的，而且不等人的。整個連署制度與罷免相關事件的發展，卻是讓人們覺得，台灣的官僚系統與政治體系是極度落後的，不只沒有跟上AI時代，還為了保住自己那一畝三分地，不斷向石器時代「返祖」。這是一群野蠻人在毀滅高等文明的進程，讓人很想用野蠻人的方式，用最粗魯，但卻是野蠻人唯一聽得懂的語言，回應他們現在正在做的行為。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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