威少曾買生日禮物送Jokic！兩人交情好　隨隊記者：他想在這打球

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Harrison Wind在報導中透露一個有趣的故事，根據Jokic的父親所說，在2019年全明星週末期間，Jokic和Westbrook一拍即合，有一次Jokic問威少，「你要給我買什麼生日禮物？」Westbrook還真的給他買了一份禮物。這展現出兩人在相處上的頻率合拍，以及之間的交情。
目前威少要來金塊，主動權並不取決於球隊，但Wind認為他最終會來到這支球隊。後者在文中判斷說：「如果這件事發生，那我認為Westbrook可能被裁掉或買斷，我不認為會以交易的方式達成。」
「如果Westbrook被交易，那麼他的新球隊就會裁掉他，因為他已經準備好了來到丹佛了。我認為他想在這裡打球，這就是事情通常的運作方式。」Wind篤定地如此寫道。
金塊需要替補後衛 威少是一個選擇
此前金塊主帥Michael Malone在接受ESPN訪問時，被問到金塊名單上還存在哪些漏洞，他直指替補控衛的位置：「必須有人在Jamal Murray身後打球。」過往這個位置屬於Bruce Brown，在上賽季則是由Reggie Jackson擔任。
儘管在Jokic身邊打球，Westbrook將可以更靠近禁區，發揮自己的優勢，但是Westbrook在湖人和快艇的最後時光，畫面都是難堪的，他在場上不能產生積極作用。金塊確實需要重新得到一名運動型後衛，威少可能是市場上目前所剩不多的選擇之一，但他們需要謹慎考慮。