麥特戴蒙一家六口希臘遊！竟遇上「炸彈威脅」4千遊客瘋狂逃命
53歲好萊塢巨星麥特戴蒙（Matt Damon），近日帶著老婆露西安娜（Luciana Bozán Barros）與4名女兒到希臘米科諾斯島度假，竟然遇上「炸彈威脅」恐怖事件，警方緊急疏散現場多達4千名民眾、眾人紛紛逃命，所幸最後證實只是惡作劇，純屬虛驚一場。
記者黃雅琪／綜合報導
麥特戴蒙演過電影《搶救雷恩大兵》、《天才雷普利》、《神鬼認證》系列、《瞞天過海》系列、《無間道風雲》以及《絕地救援》等經典作品。他在《神鬼認證》中化身失憶殺手傑森包恩，逃避美國中央情報局各路追殺；戲如人生，麥特戴蒙與妻小一家六口到希臘米科諾斯島度假，享受天倫之樂之際，竟然遇上恐怖威脅事件。
綜合外媒報導，當地警方收到恐怖威脅，嫌犯放話要在米科諾斯島上的4個觀光景點放置炸彈，麥特戴蒙與家人所在的酒吧正是目標地點之一；警方接獲通知後，立刻疏散島上4千名民眾，不少民眾都目擊麥特戴蒙全家人一同逃命。所幸，最後警方證實為惡作劇，麥特戴蒙事後和家人也繼續悠閒渡假，心情完全不受影響。
繼《心靈捕手》、《海邊的曼徹斯特》之後，好萊塢著名的哥倆好麥特戴蒙、凱西艾佛列克（Casey Affleck），領銜主演並共同擔任監製動作盜劫電影《鬧事之徒》，班艾佛列克（Ben Affleck）也參與製片。故事描述：一個走投無路的父親（麥特戴蒙飾）和一個剛出獄的前科犯（凱西艾佛列克）被迫合作，不情願被湊作堆的兩人捲入一場搶案，將攜手搶奪貪腐政客的不義之財。不料竟搶劫失敗，意外鬧出一場荒腔走板的逃亡之旅。