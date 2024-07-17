今永昇太明星賽初登板！1局無失分飆1K　「不想浪費大谷全壘打」

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4局下今永昇太接替登板，面對美聯第七棒Vladimir Guerrero Jr.，連丟4顆直球，最終以148.9公里速球讓對方擊出二壘滾地球出局，接著面對Adley Rutschman，他用一顆132公里滑球三振對手，最後，今永以148.8公里速球，讓第九棒Marcus Semien揮出左外野飛球出局。
退場後，今永昇太在受訪時表示：「我想以無失分結束投球，雖然我沒有這麼緊張，但大谷翔平在3局轟出三分砲，我想因為自己丟分導致輸球，也不想浪費大谷的全壘打。」
今永昇太以15顆球結束一局投球任務，其中10球是直球，最快速球達149.2公里，「我希望球速能再快一點，但我心情蠻放鬆，即便是高角度直球也能讓對方打出界外球，我想這次登板對下半季也有幫助。」
明星賽初體驗 今永昇太很享受
去年休賽季今永以4年總額5300萬美元加盟芝加哥小熊隊，本賽季他在17場先發出賽中，繳出8勝2敗、防禦率2.97佳績，並且在前9次登板中，以防禦率0.84創下大聯盟歷史上最佳，並連續5場奪勝，獲得球迷的肯定入選明星賽。
談到首次參加明星賽，今永昇太表示：「從進場開始整個氣氛就非常熱烈，感覺非常好。」今晚賽前走紅毯，他說：「感覺很柔軟，真的很享受明星賽的經驗。」