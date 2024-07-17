大場面！陳金鋒不滿頭部近身球朝王建民吼　板凳清空張育成跟著嗆

今永昇太明星賽初登板！1局無失分飆1K　「不想浪費大谷全壘打」

▲芝加哥小熊日籍強投今永昇太迎來大聯盟明星賽初體驗，4局登板投球繳出1局無失分，投出1次三振，直言很享受明星賽氛圍。（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥小熊日籍強投今永昇太迎來大聯盟明星賽初體驗，4局登板投球繳出1局無失分，投出1次三振，直言很享受明星賽氛圍。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

芝加哥小熊隊日籍強投今永昇太今（17）日首度參與大聯盟明星賽，成為第6位入選明星賽的日本投手，此戰4局下今永登板投球，繳出1局無失分、1次三振的好表現，也是繼1995年野茂英雄之後，29年來第二位在明星賽登板的日本投手，他表示：「我不想浪費大谷的全壘打。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
今永昇太4局登板無失分　投出1次三振

4局下今永昇太接替登板，面對美聯第七棒Vladimir Guerrero Jr.，連丟4顆直球，最終以148.9公里速球讓對方擊出二壘滾地球出局，接著面對Adley Rutschman，他用一顆132公里滑球三振對手，最後，今永以148.8公里速球，讓第九棒Marcus Semien揮出左外野飛球出局。

退場後，今永昇太在受訪時表示：「我想以無失分結束投球，雖然我沒有這麼緊張，但大谷翔平在3局轟出三分砲，我想因為自己丟分導致輸球，也不想浪費大谷的全壘打。」

今永昇太以15顆球結束一局投球任務，其中10球是直球，最快速球達149.2公里，「我希望球速能再快一點，但我心情蠻放鬆，即便是高角度直球也能讓對方打出界外球，我想這次登板對下半季也有幫助。」

明星賽初體驗　今永昇太很享受

去年休賽季今永以4年總額5300萬美元加盟芝加哥小熊隊，本賽季他在17場先發出賽中，繳出8勝2敗、防禦率2.97佳績，並且在前9次登板中，以防禦率0.84創下大聯盟歷史上最佳，並連續5場奪勝，獲得球迷的肯定入選明星賽。

談到首次參加明星賽，今永昇太表示：「從進場開始整個氣氛就非常熱烈，感覺非常好。」今晚賽前走紅毯，他說：「感覺很柔軟，真的很享受明星賽的經驗。」


大谷翔平敲明星賽首轟！Soto看呆只能傻笑　Judge驚呼：不可思議

大谷翔平明星賽首轟！睽違17年鈴木一朗後第一人　寫日本首見紀錄

大谷翔平大聯盟明星賽首轟出爐！一棒打下3分　可望首度勇奪MVP

2024美國職棒大聯盟明星賽戰況！大谷翔平飆3分砲　Duran開轟超前

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生