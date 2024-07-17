防盧秀燕轉攻黨魁頻下鄉顧基層？朱立倫：又在見縫插針、製造對立
媒體報導，為防止台中市長盧秀燕挑戰2028年總統、現任黨主席朱立倫繼續操持黨務的黨內共識生變，黨內挺朱派頻頻安排朱立倫出席國會改革下鄉宣講活動，積極固基層，更拉高黨魁存在感。對此，朱立倫今（17）日表示，台灣大概就只有這些綠媒或特定的媒體，沒事找事，要製造對立、見縫插針。
記者余祥／台北報導
朱立倫說，大家都知道國會改革說明會，是為了國會改革法案，以及相關的民生法案，而做的說明會，預計要辦110幾場，他盡量抽空參加大概20幾場，希望各地包括地方首長、民代，能夠把國會這一段時間的努力成果，跟大家做說明。這是一個很好的跟基層互動的機會，希望民代多多參加。
媒體詢問，怎麼看盧秀燕月底要訪美了，且黨內很多人勸進她明年選黨主席，朱立倫說，有沒有發覺又是在製造特定的謠言，製造盧市長的困擾。盧市長、侯市長、蔣市長、張市長都是國民黨最重要的藍軍領袖；不管盧市長訪美的安排，或蔣市長在9月的安排，他看到都是鐵人行程，都非常的辛苦。希望透過這樣的城市外交，把台灣推廣出去，同時，對於台美關係能夠進一步的提升，也讓大家看到國民黨跟美方的關係都非常的友好。