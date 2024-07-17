吳婉君凌晨待趙駿亞家 她疑回應「再冷都不該拿別人的血暖自己」
八點檔女神吳婉君年初傳出介入男演員趙駿亞和體育女主播秦于婷的感情，導致對方近4年戀情破局，吳婉君氣到多次駁斥此事，強調趙駿亞與秦于婷的感情從開始到結束，都跟她沒有關係。近日吳婉君被拍到待在趙駿亞的住處直到深夜，她昨（16）日發文：「再冷都不該拿別人的血暖自己。」疑似回應烏龍緋聞。
記者楊穎軒／綜合報導
吳婉君在粉專引用臉書「韓劇瘋」的貼文，不滿部分媒體亂下標題，誤導讀者，點進去看內文，都以網友、目擊者說法避開發言的責任，「無法理解更不能接受『保護惡意的不實爆料者而去公審無辜的人是什麼樣的倫理道德？是什麼樣的惡毒心腸與性格缺陷？才能這樣不痛不癢的去毀滅別人』。」
「再冷都不該拿別人的血暖自己，流量不是傷害別人的理由」，吳婉君感謝在現今世道下依然盡職、盡責，做平衡報導的媒體，雖然全文沒有詳述針對何事，但仍引來許多網友力挺，「一支筆！操縱生死，勿被慫動的文字影響判斷力，謠言止於智者」、「名人之下無隱私」、「小姐姐別生氣，生氣很快老，再生氣下去就不是國民女神了！」
據《CTWANT》報導，吳婉君12日晚間開車到趙駿亞家附近停車，趙駿亞隨後駕車現身，把女方接到他處裝載物品，處理完事情後兩人一起回男方住處，吳婉君在趙家從9點多待到隔天凌晨1點多，都沒有再外出。對此，吳婉君經紀人向《NOWnews今日新聞》回應：「去借裝備的。」趙駿亞則否認和吳婉君交往，澄清兩人就是好朋友，「那天她來借裝備的。」