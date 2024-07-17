鄭凱云前同事揭內幕！江坤俊為1事「不能認性騷」律師曝殘忍真相

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江坤俊婚外情加上性騷主持人鄭凱云事件延燒，但他從未正面道歉或是認錯，媒體人林裕豐在節目《新聞挖挖哇！》中指出，鄭凱云是很正派的人，當初性騷一事在電視台早已不是祕密，所以才讓他們兩個分開主持，而如今爆出來，江坤俊卻死不認錯，林裕豐說他一定是「不能認」，因為他的代言遍布網路、美妝超商，第一要下架，第二要賠償，且鄭凱云發聲之後，江坤俊都沒有出聲，後來應該是在經紀公司的討論下才在臉書發表聲明，而且這個聲明強調，不講是不想造成風波，不代表默認。
律師曝性騷案件處理方式 簽保密條款「別再吵」
主持人鄭弘儀問，到底有沒有性騷，從法律角度該怎麼看？律師雷丘說，性騷案件很主觀，「就算有證據，都還是有爭議，有人會覺得沒什麼，我猜他們（鄭、江）有和解，條件不知道是什麼，通常我們都會設計一個保密條款，就是船過水無痕的意思，就是大家都不要再吵這個事情。」
江坤俊爆婚外情時間軸 事隔一個月不認錯
江坤俊在7月3日被爆出約會護理師，同一日夫妻倆發布聲明「家庭關係一切正常」，5日被爆出曾性騷節目《健康2.0》主持人、TVBS當家主播鄭凱云，鄭凱云和電視台都證實此事，鄭凱云更發聲「願上天眷顧每一個勇敢的人」。
緊接著6日爆出江坤俊偷吃的護理師其實也是人妻，還曾付對方500萬封口費，讓女方順利離婚，9日不敵輿論壓力，TVBS發出聲明，江坤俊主動請辭節目《健康2.0》，江坤俊也打破沉默，在臉書發聲，表示將會暫停演藝工作，同時也放話，「所有不實的指控，我會保留法律追訴權。」