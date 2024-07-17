三重賓士猴吸「僵屍煙彈」逆向撞死執勤警　民團籲徹底禁絕電子煙

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黃男事後被依公共危險、過失致死罪嫌送辦，而他身為轄區列管毒品人口以及治安顧慮人口，坦承吸食「僵屍煙彈」的「依托咪酯」電子菸，疑似是因精神恍惚釀成大禍。
國教盟、共善協會對此指出，黃國維使用的電子煙彈中的「依托咪酯」，就是靜脈麻醉劑藥物，屬於化學藥品，人體吸食後會出現無法思考、控制身體、異常顫抖等行為，此物因此而被稱作「殭屍菸彈」，行政院法務部雖於今年6月13日，召開毒審會決議列管「依托咪酯」作為我國第三級毒品，預計10月正式列管，卻已緩不濟急。
回顧美國2019年8月爆發 EVALI ( 電子煙相關肺傷害)，造成2807人急診住院以及68人死亡，當中80%即為35歲以下年輕人，國教盟、共善協會引述美國CDC調查報告指出，病患使用的電子煙當中，超過70%檢出含有四氫大麻酚(THC，大麻主要成分)，英美菸草公司(BAT)2021年1月在英國曼徹斯特推出大麻電子煙 VUSE CBD Zone，再以1.26億英鎊收購加拿大大麻製造商股份，國教盟、共善協會認為，這種情況顯示「煙毒不分家」已是國際趨勢。
再者，國教盟、共善協會引用國民健康署2021年青少年吸菸行為調查結果，國中生、高中職生電子煙使用率由2018年1.9%、3.4%，到了2021年升至3.9%、8.8%，推估仍有超過7.9萬名青少年正在使用電子煙、1.6萬名青少年使用加熱菸。
國教盟、共善協會提到， 2024新興菸品認知調查顯示，74.1%民眾認為青少年吸菸問題相當嚴重；70.9% 民眾擔心吸菸吸菸人口年輕化，造成的健康傷害恐致加重未來健保負擔；75.8%民眾認為新興菸品「會讓青少年族群更容易開始吸菸，造成菸品成癮」；；68.2%民眾認為，青少年的菸害防制配套措施「並不充足」，在此前提之下還有64.6%民眾認為最需加強的是「網路販賣菸品氾濫」。
最後，國教盟、共善協會說明，《菸害防制法》去年1月12日修法通過「禁止電子煙」至今屆滿1年半，然而仍有一定比例民眾，對於「菸害防制法全面禁止電子煙」並不知情，顯見菸害宣導仍有相當大的努力空間，因此政府以及社會大眾都應正視「電子煙氾濫」、「煙毒不分家」的問題，相關單位也要徹底查緝、禁絕電子煙才是根本之道。
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