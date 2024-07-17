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中正紀念堂儀隊戶外操演！他驚見「首日就失準」怒轟：酷刑

▲中正紀念堂國軍儀隊禮兵巡查及訓練展示將移到民主大道實施。（圖／記者陳明安攝）
▲中正紀念堂國軍儀隊禮兵巡查及訓練展示將移到民主大道實施。（圖／記者陳明安攝）

記者王德蓉／綜合報導

為兼顧轉型正義，中正紀念堂三軍儀隊15日正式撤出中正紀念堂大廳，儀隊演練場所移至戶外「民主大道」前方，不過在炎炎烈日下表演，引起外界討論和批評。對此，曾發起「612凱道閱兵」活動的資深媒體人何啟聖發現，儀隊移到室外第一天操演，就出現平衡不穩、節拍失準的問題，讓他痛批，官兵究竟犯了什麼錯，要接受這無謂的酷刑懲罰？

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三軍儀隊14日結束歷時44年在中正紀念堂銅像大廳的禮兵交接，昨日起訓練展示移至主堂體正前方的民主大道；由於目前正值盛夏，外界都相當關心官兵炎熱酷暑下的操演情況。對此，國防部則表示，三軍儀隊在驗收時要完成耐熱訓練，執行勤務「沒有問題」。

何啟聖16日晚間則在臉書發文指出，「意識形態作祟，百姓子弟何辜？」他表示，中正紀念堂禮兵，移到室外第一天操演，就出現平衡不穩、節拍失準的問題，「重點不在禮兵，而在亂搞！官大學問大，外行領導內行，自然糗態百出！作弄禮兵，惡搞儀隊，糟蹋國軍，莫此為甚！」

何啟聖怒批，不讓三軍儀隊站室內哨，硬要移到戶外接受火烤，「他們究竟犯了什麼錯，要接受這無謂的酷刑懲罰？誰家的小孩，合著活該要給你惡整啊！」


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