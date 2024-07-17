徐巧芯大姑夫婦洗錢起訴 劉彥澧還清白：對社會仍感到抱歉
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢，台北地檢署今（17）日起訴杜秉澄、劉向婕、友人林于倫及助理吳沂珊等4人。徐巧芯先生劉彥澧表示，檢方調查後。證明他與太太徐巧芯及父母，均與此案完全無關，對於親屬所犯不當行為，他對社會仍感到抱歉。
記者顏幸如／台中報導
劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢2701萬6000元，遭收押至今，台北地檢署今（17）日偵結，依涉嫌《組織犯罪防制條例》、《加重詐欺》、《洗錢防制法》等罪起訴4人。起訴結果也證明徐巧芯與劉家其他人無關。
徐巧芯的先生、台中市政府研考會主委劉彥澧表示，檢調在起訴內容完全沒提到他和父母，證明該案和劉家其他人、她的太太徐巧芯都沒有關係，但對於親屬所犯的不當行為，自己對社會仍感到抱歉。
先前劉彥澧因該案遭市議員公開質疑操守、市府政風處調查，他感慨之前一堆人說他媽媽參與詐騙、自己幫媽媽還貸款是資助詐騙集團，真的有夠離譜！如今司法勿枉勿縱，且政府針對詐騙的法律已經修嚴，社會上潛在的詐騙之徒應該引以為戒，切勿存有僥倖心態、以身試法。