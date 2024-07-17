高雄輕軌上半年運量增75% 吳嘉昌：朝千萬人次目標邁進
高雄輕軌歷經十年建設今年一月份正式成圓營運，全線通車後共計22.1公里，服務範圍增為38站。捷運局長吳嘉昌表示，今年上半年高雄輕軌總計服務658萬人次，相較去年上半年375萬人次，增加約75%；預期暑假南部出遊季節，搭配大型演唱會活動加持，連帶推動亞洲新灣區經濟活動，輕軌今年度營運服務朝千萬人次目標邁進，其中C24愛河之心站在「搭乘運量」及「運量增加率」都在38個車站排行居冠，榮登雙冠王。
記者蔡佳宏／高雄報導
針對上半年38個車站運量排名調查，捷運局進一步分析發現輕軌各站運量前五名分別為:C24愛河之心站(2,942人次/日)居冠，其次依序為C5夢時代站、C14哈瑪星站、C3前鎮之星站及C12駁二大義站；另今年上半年與去年同期運量增加前五名車站依序為:C24愛河之心站(增加1,169人次/日)最高，依序為C11真愛碼頭、C5夢時代站、C9旅運中心站及C14哈瑪星站。
輕軌成圓後造福沿線學生就學通勤需求，以旅次運量分佈，輕軌沿線行經大榮高中、高雄高工、道明中學、樹德家商、高師大附中等學校，已成為學生通學新運具選擇，今年六月份通學運量(以平日學生卡運量估算)平均4,427人次/日，相較去年六月份平均2,387人次/日，增加2,040人次/日，成長約85%，顯示沿線學生已逐漸轉換輕軌運具就學，打造出通學新運輸軸線!
為方便民眾搭乘輕軌就醫，輕軌沿線亦行經凱旋醫院、民生醫院、聖功醫院、聯合醫院等醫療院所，也帶動就醫搭乘旅次，以鄰近C22聯合醫院站、C31聖功醫院站及C33衛生局站等車站運量總計，平日運量平均1,253人次/日，相較去年六月份平均586人次/日，增加667人次/日，成長約114%，顯見輕軌除提供既有通勤、觀光運輸服務外，也提供更多就學及就醫民眾交通服務選項，提升民眾善加使用大眾運輸的習慣。