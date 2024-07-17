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快刷存摺！勞保局15項給付明起陸續入帳　185萬人平均領1.87萬元

▲勞保局明（18）日起陸續有15筆給付發放，其中，勞保年金是最多人領的款項，根據統計有近185萬人領，核付總金額達345億元，平均下來每人可領到1.87萬元。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲勞保局明（18）日起陸續有15筆給付發放，其中，勞保年金是最多人領的款項，根據統計有近185萬人領，核付總金額達345億元，平均下來每人可領到1.87萬元。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者魏妤庭／台北報導

根據勞保局行事曆顯示，7月下旬將有15筆款項陸續進帳，包含勞保年金、國民年金等，其中，關乎超過185萬人的勞保年金給付將在7/30入帳，平均每人可領到1.87萬元；國民年金則預計在7/31發放。

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勞保局自明（18）日起有15筆給付陸續發放，其中，勞保年金是最多人領的款項，根據勞保局統計，今（2024）年4月勞保年金請領人數來到184.6萬人，核付總金額高達344.8億元，平均換算下來，每人可領約1萬8678元。

除了勞保年金外，國民年金各項給付經審查通過後，會再次月底發給，因此，國保各項年金給付入帳日為每個月最後一個工作日。


7月入帳給付：

7/18「國民年金保險生育給付」

7/19的「老農津貼」及「農民月退休儲金」

7/25的「國民年金保險老年基本保證年金」、「國民年金保險原住民給付」、「國民年金保險生育給付」

7/30「勞保年金給付」、「職保年金給付」、「勞退月退休金（首發案）」

7/31「產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助」、「國保身心障礙年金給付併計勞保年資」、「國民年金保險老年年金給付」、「國民年金保險身心障礙（基本保證）年金」、「國民年金保險遺屬年金」、「國民年金保險喪葬給付」。

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