大稻埕夏日節「躺床看煙火秀」！6飯店推住房優惠　每人1900元起

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「晶華煙火遊河假期」：
房客入住當日可享大稻埕碼頭單趟接駁服務以及「大稻埕夜航遊河」船票9折優惠，於碼頭欣賞絕美夕陽、品嘗各式餐點，之後再搭乘夜航船班欣賞沿岸萬家燈火，翌日早晨前往飯店一樓栢麗廳，以豐富多元的早餐延續前一晚的歡愉，專案兩人成行 每房每晚6,850元起，再贈一位6歲以下孩童住宿免費。
「晶華七夕情人煙火」專案：
邀請愛侶入住33坪高樓層景觀套房，品嘗房內備好的美酒，透過落地窗景觀賞高空煙火，住宿期間還可前往行政樓層大班廊享用下午茶、Happy Hour與早餐，與情人共享美好食光，專案兩人成行 每人每晚7,800元起。
「晶華美食餐車煙火派對」：
搭配四場主題煙火秀推出「晶華美食餐車煙火派對」，將邀請房客於入住當晚搭乘全台唯一的「台北市雙層餐車」，品嘗由晶華行政主廚蔡少華精心設計的「中式經典雙人星饗晚宴」，包含晶華小滿漢、瑤柱三絲海味露等多道精彩菜色，主菜為紅燒牛腩搭配上海菜飯等。
雙層餐車行駛路線是以臺北車站M4出口為起點，行經北門捷運站、總統府、國家歌劇院、台北101、國父紀念館及台北大巨蛋等台北市熱門觀光景點，帶領旅客飽覽美麗的城市景致，並觀賞窗外壯麗的絢爛煙火秀。兩人成行，每人每晚4,300元起，包含兩客自助早餐，再贈飯店至臺北車站計程車來回接駁服務。
📍台北凱達大飯店
擁有許多可以觀看大稻埕煙火房型的台北凱達大飯店，宣告將於8月10日七夕情人節、即施放長達480秒煙火秀當晚，挑選出高樓層的部分房型，做為煙火景觀房，限量推出「璀璨夏日」住房專案，精緻雙人房含早餐4,699元起。
而想要營造更浪漫氛圍的可以選擇豪華套房，有獨立客廳、寬敞臥室以及頂級衛浴搭配景觀泡澡浴缸，打造猶如都會時尚精品豪宅的居住空間，原價2萬2800元的豪華套房每房只要1萬999元，除含兩客百宴自助式早餐，再贈送Mini Bar零食盤以及紅酒乙瓶
📍台北六福萬怡酒店+六福居
即日起至8月10日推出「大稻埕夏日節」住房專案。六福萬怡本次此住房專案售價6399元起，專案包含雙人一泊一食，並升等13坪大的豪華家庭房，若攜12歲以下孩童一起入住，再贈敘日buffet兒童早餐一客，並含有夏日節大稻埕碼頭遊河體驗門票2張，可搭乘遊艇享市值700元的雙人50分鐘的大稻埕遊河體驗，飽覽夏夜河上風光等，若於週三晚間8點前往，可欣賞到「2024大稻埕夏日節」精彩煙火秀。
六福居的「夏日節」住房專案，售價5,499元起，含入住18坪大、廳房獨立的都會景觀套房，與住宿期間一樓交誼廳Happy Hour禮遇，暢飲台灣特色啤酒、飲料，並搭配夏日節大稻埕碼頭遊河體驗門票2張，捷運一日票2張。
📍捷絲旅台北西門館
即日起至8月10日，Just Sleep捷絲旅台北西門館推出「大稻埕夏日節」住房專案。凡依房型人數入住，即可免費獲贈台北淡水夕陽遊河船票及臺虎精釀啤酒，並享用翌日豐盛吃到飽自助式早餐。以精緻雙人房為例，兩人成行每人每晚只需1,900元起。官網訂房加購高鐵車票另享7.8折起優惠，房價已含每房每晚10%服務費及5%稅金。
📍君品酒店
即日起至9月30日推出一泊二食住房專案，凡預訂5,600元起雅緻客房即可免費升等豪華客房，翌日早還可大啖經典台式人氣早餐及自助吧，尤其住房贈餐飲千元抵用金，旅客可至飯店內的Ciao西西里牛排餐酒館，享用主廚以原木直火炭烤的西西里島傳統料理，或到17家「大稻埕貨櫃市集」使用抵用券。