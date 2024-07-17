鄭文燦變胖是「權力惹的禍」？黃暐瀚揭真實原因：大家要理解
前桃園市長鄭文燦因涉貪遭羈押禁見，精神科醫師沈政男透露自己1988年在台大念書看過鄭文燦，當時鄭文燦很瘦，30幾年後，鄭文燦變得好胖，進入權力雲端又跌落下來，甚至被押進大牢，讓他感嘆「權力，就是這麼可怕！」對此，資深媒體人黃暐瀚則表示，自己從鄭文燦還是瘦的時候就已認識他，鄭文燦因為積極跑地方行程，過程中吃喝，所以導致身材突然變胖，與權力、貪腐無關。
記者王德蓉／綜合報導
沈政男15日在臉書發文表示，鄭文燦以前好瘦，自己1988年在台大念書的時候就看過對方，「他跟我同年。他有些自然捲，一臉斯文書卷氣，戴著黑框塑膠眼鏡，穿軟質運動夾克與運動長褲，身形瘦削，背部微彎，看起來就像被課業壓得喘不過氣，還沒轉大人的書呆子。」他表示，難以想像30幾年後，鄭文燦變得好胖，進入權力雲端又跌落下來，甚至被押進了大牢，必須接受牢裡種種羞辱式的對待。「政治，或者說權力，就是這麼可怕！宛如吸毒，侵入愉悅中樞與回饋迴路，讓你越玩越大，重設你的認知模式，進而改變你的價值觀，最後無法自拔，鋌而走險，終至走上不歸路。」
黃暐瀚16日在節目《少康戰情室》表示，自己因為採訪的關係，認識鄭文燦很久了，且是從他瘦的時候就認識了，因此能很負責任地說，鄭文燦是因為吃喝而變胖的。黃暐瀚說，桃園市從過去到現在都偏藍，鄭文燦就是靠著拼命跑行程，才能在這種情況下當了8年市長，有時甚至一個晚上要跑6、7攤。
黃暐瀚指出，過程中，不像一些人跑攤「以茶代酒，做個樣子」，鄭文燦真的有吃喝，所以才會突然變這麼胖，與權力、貪腐無關，「這點部分大家也要理解」。