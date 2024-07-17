鄉土劇女神吳婉君情史一次看 曾自曝：遇上喜歡的男生會主動追求
台灣本土劇女神吳婉君，在知名台劇《雨夜花》、《甘味人生》、《炮仔聲》都能看見她的身影。吳婉君曾在採訪中透露，自己面對感情時十分主動，遇上喜歡的男生就會「直球出擊」倒追對方。早在2018年，吳婉君曾被拍到與圈外男友逛百貨公司吃飯約會，後在2022時認愛圈外男友，可惜在隔年分手，沒想到今日卻被瞎爆介入趙駿亞和秦于婷的感情，令廣大戲迷震驚。
記者史平旭／綜合報導
同樣熱愛戶外運動的吳婉君和趙駿亞曾經是同門師兄妹，也曾一起拍戲、出遊，吳婉君常在社群平台上分享兩人合照，甚至還有趙駿亞幫她掌鏡的泳裝照。今年3月吳婉君被指控明示、暗示認愛趙駿亞，插足趙駿亞和秦于婷的戀情時，她也公開回應：「事不目見耳聞，而臆斷其有無，可乎？」表示自己介入趙駿亞、秦于婷戀情的傳言純屬臆測。
後來吳婉君也因此事與好友何依霈、龍語申等人鬧翻，直接在臉書點名怒嗆：「你們晚上真的睡得著嗎？」今日卻被爆出與趙駿亞深夜幽會三小時，雖然吳婉君經紀人回應兩人只是朋友關係。」趙駿亞也表示：「吳婉君只是來借裝備，家中還有其他人，稍晚吳婉君已經離開。」但兩人的關係仍然引起外界猜想。