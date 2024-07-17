台鐵推30日、60日電子定期票！常客回饋金「3級距」最高8折

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一、當月累計搭乘次數11次至20次：次月回饋10%回饋金(相當於9折票價)。
二、當月累計搭乘次數21次至40次：於次月回饋15%回饋金(相當於85折票價)。
三、當月搭乘次數41次以上：於次月回饋20%回饋金(相當於8折票價)。
台鐵公司進一步說明，電子定期票分為30日及60日兩種方案：
一、30日定期票：可連續30日無限次數搭乘，以起迄站區間車票價每日2次計價，並享約6折優惠。
二、60日定期票：可連續60日無限次數搭乘，以起迄站區間車票價每日2次計價，再享約56折優惠。
另台鐵分享，自8月1日起，旅客可選擇以台鐵熟客卡(贈送)或現有電子票證(悠遊卡、一卡通、愛金卡)購買登錄綁定台鐵電子定期票，電子票證每卡每次限定綁定一種月票方案，可搭乘自強號(不含3000型自強號、普悠瑪號、太魯閣號、觀光列車、團體列車等不發售無座位列車)、莒光號及區間車，透過電子驗票閘門通關可加速進出站速度。
為歡慶臺鐵電子定期票上線，臺鐵公司將分別於113年8月1日(7月29日預售)及10月1日各推出1款紀念票卡，凡購買電子定期票方案，即贈送一張紀念款式之電子票證，旅客可就悠遊卡、一卡通或愛金卡擇一，各5000張，送完為止。