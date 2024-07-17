川普稱「台灣應該付美國保護費」 王鴻薇：對兩岸充滿不確定因素
美國前總統川普日前受訪時稱專訪，他提到，對於美國保護台灣免遭中國入侵的想法抱持懷疑，且還希望台灣向美國支付保護費。對此，國民黨立委王鴻薇今（17）日認為，這對於目前越來越緊張的兩岸關係，充滿非常多不確定因素，「是不是又是讓我們納稅人要付更多的錢。」
記者林怡昕／台北報導
川普6月25日在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）接受「彭博商業周刊」專訪，在台灣議題方面，川普對於保護台灣免遭中國入侵的想法態度冷淡，儘管這是美國長期以來的外交政策，並獲得跨黨派廣泛支持。川普抱持這種懷疑態度，一部分是基於他認為要保衛半個地球外的島嶼，存在實際困難度，且他希望台灣向美國支付保護費。
有媒體詢問，川普稱要和台灣收保護費，民進黨政府會不會不允許？因為他們只單押美國？對此，王鴻薇受訪時認為，川普政策一向是如此，不只對台灣如此，事實上他對德國、歐洲、韓國也是一樣，就是要直接收保護費，所以這對於目前越來越緊張的兩岸關係，充滿非常多不確定因素。
王鴻薇也說，雖然現在美國還是希望能夠維持兩岸的一個現狀，也願意支持台灣，但是這也代表出，是不是未來我們要付出更高昂的代價，事實上現在對美軍購已經連年都在創新高，是不是代表未來要跟美國去買軍售也好，要不收保護費也好，是不是又是讓我們納稅人要付更多的錢。