川普若當選台灣保護費要付更多？他斷言：要武器可以、幫打仗免談
美國共和黨總統候選人川普日前宣布，副手人選為對中鷹派的39歲俄亥俄州參議員范斯（J.D. Vance），而兩人近日也都在專訪中談及美中台關係，川普近日受訪時直言，美國數十年來都為台灣提供保護，台灣應該付錢給美國。對此，前立委蔡正元表示，川普上任後台灣會是美中談判的籌碼，價碼會比拜登任內更高，但要武器可以，要美國派兵幫台灣打仗免談。
記者余祥／台北報導
川普近日受訪時直言，美國數十年來都為台灣提供保護，台灣應該付錢給美國；對於大陸攻台，美國是否會保衛台灣，川普拒絕明確表態，不願透露底牌。副手范斯則說美國政策是「戰略模糊」，但願意軍援台灣，讓大陸侵台付出高昂代價。
蔡正元昨在政論節目《頭條開講》表示，范斯在參議員任內因為反對軍援烏克蘭，被美國媒體罵翻天，而現在提名他擔任副手的川普也是相同路線，范斯對俄烏戰爭的意見就是「不可以幫助烏克蘭，但可以賣武器給烏克蘭」，可以賣、不能送，若台灣有錢也可以買武器，但是不幫助台灣，且他明確表態美國不該派軍隊在海外打仗。
若川普、范斯當選美國總統，蔡正元認為，新美國正副總統對國外的態度就是「現實主義」，一切以實力、以美國利益為原則，盟友很哀傷，敵人很恐懼。總統賴清德應該也很清楚，如果有錢、把台灣掏空家當去買武器，美國還是可以塞給台灣很多庫存的武器。
蔡正元認為，台灣在川普的眼中會是很好的籌碼，可以跟北京談判，而且價碼一定比拜登政府更高，而賴清德想要獲得川普政府的口頭支持，代價也會更高，要買更多不需要武器、付更多保護費。